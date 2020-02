De Alina Manolache, Bogdan Sorocan (video),

Sursa care ne-a scris declară că, în județ, funcțiile-cheie sunt ocupate de apropiați sau rude ale lui Paul Stănescu și toate neregulile sunt dosite

Altă problemă ar fi că DSV-ul condus de Veronel Bolborea este cel care dă autorizație de funcționare fermelor, deci și celei deținute de tatăl său

Fost lider de filială al PSD timp de 10 ani, fost președinte de Consiliu Județean timp de două mandate, acum lider la centru al PSD, Paul Stănescu este celebru în Olt. Nici nepotul său nu s-a lăsat mai prejos. A ajuns vedetă după mai multe scandaluri. Ultimul este legat de un posibil dezastru ecologic generat de modul cum funcționează ferma familiei sale din localitatea Curtișoara.

Veronel Bolborea

“Verișorul primar al secretarului general PSD Stănescu Paul și tatăl directorului executiv al DSVSA Olt deține o fermă de porci în localitatea Curtișoara, județul Olt, S.C. Agrobolbi-Florver, în zona limitrofă râului Olt, unde deversarea dejecțiilor rezultate din activitatea de creștere a porcilor se face în zone neautorizate, în vecinătatea puțurilor de apă ale orașului Slatina, infiltrându-se în contracanalele de lângă râul Olt, distrugând flora și fauna, punând în pericol sănătatea locuitorilor din municipiul Slatina. Pentru că se poate, sistemul «de tip mafiot» construit de Paul Stănescu prin numirile în funcții de directori ale unor instituții (DSVSA, Garda de Mediu, Agenția de Mediu) ale unor persoane apropiate au permis existența unor astfel de situații”.

Paul Stănescu / Hepta

Acesta este mesajul primit la redacție. Am pornit la drum ca să vedem cum arată lucrurile la fața locului.

Balta din spatele fermei

Curtișoara este o localitate aflată la câțiva kilometri de Slatina, unde mulți locuitori s-au retras ca să aibă liniște. Un fel de zonă rezidențială a orașului.

Ferma de porci a tatălui șefului DSV, Veronel Bolborea, este la un kilometru și ceva de drumul principal, înconjurată de câmpuri arate. La o distanță de sub un kilometru sunt puțurile și conducta de apă care alimentează Slatina și tot în apropiere este și râul Olt.

Am mers direct pe câmp, ca să ajungem în spatele fermei, unde nu există drum de acces. Acolo este o baltă acoperită cu vegetație. De la distanță ai zice că s-a format în urma ploilor.

Balta din spatele fermei

De aproape am văzut depuneri la suprafața apei, iar mirosul era insuportabil. Aerul din jur pur și simplu duhnea. Am rezistat cinci minute cu stoicism, ca să filmăm.

Sursa noastră ne trimisese și câteva poze, din vară. Pe lângă baltă, printre buruieni, erau aruncate atunci și resturi de carne, capete și picioare de porc. Nu am găsit nimic de acest fel în zonă acum, dar mirosul spunea că acolo este ceva necurat.

Resturile de carne

Mecanismul prin care dejecțiile de la fermă ar ajunge în câmp

Ferma a avut până în vară alt proprietar, acuzat și el că arunca dejecțiile în câmp, și a fost preluată de tatăl șefului DSV de o jumătate de an. Locuitorii din zonă au făcut nenumărate plângeri.

“Noaptea deversează, numai noaptea, numai în perioada rece, toamnă-iarnă, ca să nu fie mirosul insuportabil pentru toată localitatea. Are două bazine nefolosite până acum, abia acum lucrează să le finalizeze. Nu are încotro, a luat fonduri europene, trebuie să modernizeze ferma și trebuie să fie în legalitate. Dar și dacă ar folosi bazinele, ca să le golească are costuri prea mari. Trebuie să aibă contract cu o fermă agricolă, unde să ducă resturile și să plătească și transportul cu cisternele”, ne-a declarat sub protecția anonimatului un localnic.

Un specialist în domeniu, din zonă, ne-a explicat exact mecanismul prin care dejecțiile ar fi deversate în balta din spatele fermei.

Intrarea în ferma de porci este păzită de câini





“Le duce direct din hală, cu o pompă electrică submersibilă, în spatele fermei, prin canalele de dejecție. Are o conductă de 110 diametru, scoate direct din hală. Sunt două hale, mută pompa dintr-o hală în alta. Se colecteză cam 2.400 de metri cubi în 3 luni, dar nu așteaptă să se strângă atâta, mai deversează între timp. Rezervoarele abia acum se fac, nu erau până acum, dar nu rezolvă problema. Alea se umplu, dejecțiile trebuie duse undeva apoi. Trebuie să aibă teren arabil, dar nu în apropierea Oltului și să le care cu ceva – tractor, cisternă, e greu. E o treabă complicată, mai ales transportul”, ne-a explicat sursa.

În Curtișoara, oamenii vorbesc cu sfială despre Veronel Bolborea

Cei care stau în casele din apropiere se plâng că duhoarea este greu de îndurat pe termen lung, așa că au făcut plângere. În cele cinci minute cât am stat de vorbă cu o doamnă, ne lovea din când în când câte o pală de vânt ce aducea mirosul greu, de la balta din spatele fermei.

Localnică nemulțumită de mirosul care vine de la ferma de porci din Olt

“Acum, când e timpul mai plăcut, de nu bate vântul, nu e așa puternic mirosul, dar când bate vântul vine un parfum de toată frumusețea. Dacă ar respecta toate regulile, nu ar fi o problemă. Am depus și plângere. Dar au venit și au constatat că e în regulă. Noi ne-am cam lăsat păgubași, am zis că acceptăm situația așa cum e că mai mult nu se poate”, a mărturisit localnica.

Un alt sătean ne-a spus că îi este frică să vorbească în fața camerei.

Localnic: Unora le-a închis fermele, pentru că sunt case.

Reporter: Dar ferma de porci au lăsat-o?

Localnic: Păi, nu e domnul Bolborea?

Reporter: Cine e domnul Bolborea?

Localnic: De la DSV. Pentru un motiv pentru care unii au fost închiși, alții nu. Își permit singuri. Dacă nu ești implicat politic, ești pierdut din start”.

Angajat al fermei: “Dejecțiile le punem în rezervoare, pe care le golim în pământ

Am mers și la ferma de porci, de data aceasta, la intrarea principală. În față e curat, aleile sunt pietruite și măturate, totul e pus la punct. Nici un miros. Ne-au întâmpinat vreo cinci-șase câini ce zăceau la soare, în fața porții, și doi angajați care ne-au trimis să vorbim cu șeful. Au negat că în balta din spatele fermei ar fi aruncate dejecțiile de la animale. Ne-au aruncat câteva vorbe peste gard.

Unul din puțurile de apă ale orașului Slatina aflat lângă ferma de porci

Reporter: Dejecțiile unde le duceți?

Angajat : Acolo, în bazine.

Reporter: Și de golit unde le goliți?

Angajat: În câmp.

Reporter: Așa se procedează?

Angajat: Da.

Reporter: Nu le duceți în balta aceea din spate?

Angajat: Nu.

Reporter: Dar de ce miroase așa?

Angajat: Balta aia e de mult acolo. Noi n-am golit deloc.

Primarul s-a erijat în purtătorul de cuvânt al fermei

Directorul Executiv al Agenției de Mediul Olt, Dorel Șteomlega, a declarat pentru Libertatea că există proceduri clare pentru dejecțiile rezultate de la o fermă de animale. “Trebuie să aibă contract cu o vidanjă, contracte cu fermele agricole care folosesc resturile pe post de îngrășământ, ori o fosă septică ce trebuie să fie clar delimitată”. Dorel Șteomlega susține că fermele din județ sigur îndeplinesc toate condițiile în documente, dar mai departe, dacă le respectă sau nu e treaba Gărzii de Mediu, susține acesta.

Comisarul șef Gheorghe Neacșa, de la Garda de Mediu Olt, ne-a declarat că a primit o sesizare legată de situația de la ferma Curtișoara similară cu cea venită pe adresa redacției Libertatea. Controlul nu se va face pe nepusă masă, cum te-ai gândi că trebuie să fie o verificare. Proprietarul fermei a fost sunat și anunțat că trebuie să vină un control.

“Am contactat agentul economic, care ne-a spus că nu este în localitate. A rămas să avem o întâlnire săptămâna viitoare, pentru că altfel nu putem intra pe proprietate. Vă vom comunica rezultatele controlului”, a declarat Gheorghe Neacșa.

Un angajat al fermei la intrarea principală

Adică cel puțin o săptămână la dispoziție pentru oricine este în neregulă să remedieze situația până vine controlul.

“Se poate implica și primăria”, ne spusese șeful Agenției de Mediu. Așa că l-am sunat și pe primarul Gheorghe Gănescu. Am fost surprinși că edilul avea numai certitudini, nici un semn de întrebare. Verificase situația din strada asfaltată, de la intrarea principală în fermă, acolo unde vă spuneam că e curat ca lacrima. Fusese în vizită și la rezervoarele la care se lucrează acum. Nici dacă își angaja ferma un purtător de cuvânt nu găsea unul mai bun ca primarul. Iată interviul:

Primar: Nu s-a golit nimic acolo, lateral, ce se spune. Chiar nu s-a golit.

Reporter: De unde știți?

Primar: Chiar am trecut pe acolo astăzi, la fermă chiar se lucrează la rezervoare din alea mari de colectare. Nu prea mă pricep eu la astea, dar lucrurile, zic eu, se vor rezolva. Probabil de la vânt o fi fost vreun miros ceva.

Reporter: Dacă se lucrează acum la rezervoare, până acum unde erau duse dejecțiile?

Primar: Nu știu să vă zic. Nu, păi, rezervoarele erau, erau. Dar acum chiar se fac niște îmbunătățiri acolo, că au fost niște probleme în trecut, acum câțiva ani, de miros.

Mocirla din spatele fermei de porci

Reporter: Știți că am fost acolo să filmăm. Am fost acolo, în spatele fermei. Dumneavoastră ați fost acolo să vedeți?

Primar: Nu am fost acolo.

Reporter: Și de unde știți că nu deversează, în cazul ăsta?

Primar: Păi eu vă spun că nu. Aia o fi de la fostul proprietar ceva, dar în nici un caz de la actualul care e.

Reporter: Dar de unde știți sigur?

Primar: Păi știu sigur pentru că lucrez terenul acolo.

Balta din spatele fermei

Reporter: Dar balta nu o știți?

Primar: Heleșteul ăla mare de acolo?

Reporter: Chiar în spatele fermei. Heleșteul ăla, cum îi ziceți dumneavoastră, îl știți?

Primar: În zona respectivă nu am fost. O fi mai de de mult, că vă spun eu că nu e de acuma.

Reporter: Dar nu îmi dau seama de unde știți așa cu siguranță.

Primar: Păi vă zic eu, că dacă s-ar face, vă dați seama ce miros ar fi prin comună și vă dați seama, eu merg zilnic prin comună. Cine v-a trimis reclamație?

Reporter: Nu divulgăm sursele.

Primar: Știu de la cine, sunt primar al comunei, credeți că nu știu?! Unde sunt casele alea două, acolo.

Reporter: Dar la balta aceea o să mergeți?

Primar: De ce să nu mă duc?! Nu e în drum, dumneavoastră v-ați dus că v-a zis cineva.

Reporter: Nu ne-a zis nimeni exact unde să mergem. Noi am cercetat zona. Pe o suprafață cu terenuri arate, aia e singura zonă cu baltă și e chiar în spatele fermei.

Primarul a promis că va cerceta mai în profunzime cazul și că ne ține la curent. Și Garda de Mediu a promis că va trimite rezultatul controlului, îndată ce va fi efectuat. Paul Stănescu și Veronel Bolborea nu au răspuns la apelurile și sms-urile noastre repetate.

Veronel Bolborea a fost implicat și în 2019 într-un scandal. Deși e șef al DSV, presa locală a scris că a declarat în ultimul moment pesta porcină la ferma sa, cu o întârziere de o săptămână față de apariția focarului. Tot despre el, jurnaliștii din Olt au scris recent că și-a dat un spor pentru condiţii deosebite de muncă de 50%, cel mai mare spor din instituția pe care o conduce, deși alții sunt angajații expuși la riscuri reale.

