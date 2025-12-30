Nu este un fenomen izolat

Declinul rapid al unui serviciu poștal național nu este un fenomen izolat, ci reflectă o tendință întâlnită în multe state occidentale, pe măsură ce comunicarea se mută tot mai mult în mediul digital.

În 2024, PostNord a livrat cu peste 90% mai puține scrisori față de anul 2000, iar în Statele Unite volumul corespondenței poștale a scăzut cu aproximativ 50% față de 2006.

Pe măsură ce mesajele au devenit e-mailuri, apeluri video, mesaje pe WhatsApp sau simple schimburi de meme-uri, modul nostru de a comunica și limbajul folosit s-au transformat profund.

Mesaje mai personale

Scrisorile fizice își vor schimba însă semnificația, devenind adesea mesaje mai personale și mai intime decât echivalentele lor digitale, explică Dirk van Miert, profesor la Institutul Huygens din Olanda, specialist în rețelele de cunoaștere din perioada modernă timpurie.

El subliniază că rețelele de schimb de informații construite prin corespondență timp de secole continuă să existe online, unde accesul la informație este mai rapid, dar crește și riscul de dezinformare.

Încă din luna iunie, PostNord a început să elimine cele aproximativ 1.500 de cutii poștale din Danemarca.

Atunci când acestea au fost scoase la vânzare, pe 10 decembrie, pentru a strânge fonduri caritabile, sute de mii de danezi au încercat să cumpere una. Prețurile au fost de 2.000 sau 1.500 de coroane daneze, în funcție de starea fiecărei cutii.

Scrisorile vor fi livrate printr-o companie privată de curierat

De acum înainte, cei care doresc să trimită scrisori vor trebui să le depună la chioșcuri sau magazine, de unde vor fi expediate de compania privată de curierat DAO, atât în țară, cât și în străinătate. PostNord va continua însă livrarea coletelor, întrucât comerțul online rămâne extrem de popular.

Danemarca este una dintre cele mai digitalizate țări din lume, inclusiv în sectorul public, unde comunicarea se face aproape exclusiv prin platforme online. Acest lucru a redus considerabil nevoia de corespondență fizică.

„Aproape fiecare serviciu danez este complet digital, iar scrisorile nu mai îndeplinesc rolul de altădată”, a explicat Andreas Brethvad, purtător de cuvânt al PostNord. El a adăugat că piața coletelor și a comerțului electronic a depășit cu mult poșta tradițională.

Aproximativ 2,6 miliarde de oameni nu au acces la internet

Deși Danemarca este prima țară care face acest pas, este posibil ca și altele să urmeze același drum. Van Miert a relatat că, inclusiv în orașul său din Olanda, nu mai există cutii poștale, fiind nevoit să meargă la un magazin pentru a trimite scrisori.

Totuși, la nivel global, corespondența fizică rămâne necesară pentru multe comunități. Aproximativ 2,6 miliarde de oameni nu au acces la internet, potrivit Uniunii Poștale Universale, iar mulți alții se confruntă cu lipsa dispozitivelor, conexiuni slabe sau competențe digitale reduse.

Zonele rurale, femeile și persoanele care trăiesc în sărăcie sunt cele mai afectate.

Chiar și în Danemarca, anumite categorii, în special persoanele vârstnice, riscă să fie dezavantajate de dispariția poștei tradiționale.

Marlene Rishoej Cordes, purtătoare de cuvânt a Asociației DaneAge, a atras atenția că, deși DAO oferă un serviciu de colectare a corespondenței de la domiciliu, acesta presupune plăți realizate exclusiv online, ceea ce îi exclude pe cei nefamiliarizați cu mediul digital.

De la papirus la dispozitive electronice

De-a lungul istoriei, scrisoarea s-a adaptat constant, atât ca suport, cât și ca stil: de la papirus și tăblițe de ceară, la pergament și hârtie, iar astăzi la dispozitive electronice.

În secolul al XVII-lea, studenții erau instruiți să redacteze diferite tipuri de scrisori – de la cele de consolare sau laudă, până la corespondența diplomatică – fiecare cu reguli stilistice clare.

Astăzi, scrisorile au devenit un simbol al nostalgiei și al durabilității, o permanență pe care tehnologia nu o poate reproduce pe deplin, spune Nicole Ellison, profesoară la Universitatea din Michigan, specializată în comunicare digitală.

Emoții transmise în mediul online

Totuși, mediul online a găsit modalități de a compensa lipsa gesturilor și emoțiilor transmise de scrisul de mână, prin emoji-uri, GIF-uri și elemente vizuale.

Ea subliniază însă că nu tehnologia dictează modul în care comunicăm, ci oamenii, care folosesc orice canal disponibil pentru a-și exprima emoțiile.

Dispariția scrisorii fizice trezește deja un sentiment puternic de nostalgie în Danemarca. „Priviți cu atenție această imagine. Peste cinci ani, va trebui să explic unui copil de 5 ani ce era, odată, o cutie poștală”, a scris un utilizator danez pe X, alături de fotografia unei cutii poștale.