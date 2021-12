La începutul acestei săptămânii, redactorul şef, Nicolae Tomescu Stachie, a postat un articol preluat de pe un site obscur în care un fost expert OMS declară că pandemia este o minciună, iar vaccinarea un experiment. Același articol apare apoi, după o zi, și pe pagina de Facebook a instituției, parte a radioului public. Postarea a fost distribuită de pe site-ul stiri-alternative.ro

Același articol apare apoi, după o zi, și pe pagina de Facebook a instituției, parte a radioului public, potrivit Ziarul de Iași.

Acesta a recunoscut postarea făcută. Postările de pe pagina de Facebook nu se mai găsesc, însă se găsesc pe pagina lui Tomescu.

„Consider că am dreptul să mă exprim, şi nu este pentru prima dată când fac acest lucru, chiar dacă este vorba de radioul public. Doriţi să aveţi cenzură aici? Nu cred! Am abordat acest subiect – pandemia, vaccinurile – şi în emisiuni cu persoane care au ceva de spus şi a căror opinie nu coincide cu a majorităţii. De ce aceste dezbateri nu au fost promovate?! Este la latitudinea colegilor mei! Eu nu am impus niciodată colegilor mei o anumită politică editorială şi nu am cenzurat nicio idee sau acţiune! Da, într-adevăr nu m-am vaccinat şi nici nu am de gând s-o fac, cu riscul de a pierde locul de muncă, dacă se va impune certificatul verde. Am spus-o şi mai repet, nu sunt adeptul noii religii COVID”, a spus Nicolae Tomescu, redactor-şef la Radio Iaşi.

Între timp, managerul postului Radio Iaşi, Claudia Crăcăleanu, spune că nu comentează situaţia, dar că o va analiza. Nicolae Tomescu nu este la prima sa gest de acest fel. Tot numele său a apărut de-a lungul timpului în mijlocul unor scandaluri, acesta fiind acuzat de agresivitate şi gesturi necontrolate faţă de subalterni.

