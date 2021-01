Pe teritoriul României s-au înregistrat până astăzi peste 670.000 de infecţii SARS-CoV-2. Dintre aceşti bolnavi, mai mult 100.000 de oameni au avut afectare pulmonară şi au avut nevoie de oxigen în spital (unii dintre ei chiar şi după externare), spune medicul Beatrice Mahler, manager al Institutului de Pneumoftiziologie Prof. dr. Marius Nasta din Bucureşti.



„Funcţia lor pulmonară era afectată şi la două luni după momentul în care au fost declaraţi vindecaţi de COVID. 30% din capacitatea pulmonară era pierdută”, a adăugat pneumologul.



„Dacă toată populaţia ar fi vaccinată, atunci, raportat la acelaşi număr de cazuri, numai 5.000 de oameni ar avea afectare pulmonară şi cu siguranţă leziunile ar fi mult mai mici. Vaccinarea oferă soluţia pentru păstrarea sănătoasă a plămânilor noştri atunci când vorbim de virusul SARS-CoV-2”, a spus Mahler în cadrul unei conferinţe online despre vaccinare, la care au participat mai mulţi specialişti din sănătate şi reprezentanţii autorităţilor.



Aceştia au răspuns la câteva întrebări esenţiale pentru public, o parte adresate de reprezentanţii presei, o parte – direct în prezentările lor. Conferința, care a durat aproape 4 ore, a fost transmisă online vineri, 8 ianuarie, de Colegiul Medicilor din România.



„Din prospectul vaccinului BioNtech aflăm că nu sunt studii de genotoxicitate sau carcinogenitate. Cât de îngrijorător ar trebui să fie acest lucru pentru cineva care vrea să-şi facă vaccinul?”, a întrebat jurnalistul TVR, Adelin Petrişor.



„Deloc”, spune prof. dr. Simona Ruţă, de la Institutul de Virusologie St. S. Nicolau.



Cu alte cuvinte, vaccinul împotriva COVID nu poate să modifice ADN-ul uman.



Studiile de carcinogenitate se referă la potențialul anumitor componente din vaccin de a induce tumori, cancer. Astfel de studii se fac foarte mult în laborator. Înainte ca un astfel de compus să fie administrat în studii clinice, pentru oameni, se testează preclinic pe culturi de celule şi pe animale.



„Astfel de studii s-au făcut pe vaccinuri bazate pe ARN mesager, de mai bine de 10 ani. Şi eu am lucrat, într-un consorţiu european, pe un astfel de vaccin, bazat pe ARN mesager, nu pentru COVID, ci pentru altă boală, şi am testat acest vaccin pe culturi de celule şi pe şoareci. Nu am observat niciun fel de semnal despre un potenţial carcinogen sau despre un potenţial genotoxic”, a explicat Ruţă.