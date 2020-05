De Raed Krishan (foto), Denisa Dudescu,

Nu toți românii se pot bucura de câteva momente de relaxare la malul Mării Negre. Însă cei care au ajuns la mare înainte de declararea stării de urgență se pot plimba în voie și se pot bucura de soare cât e ziua de lungă pentru că, odată cu instalarea stării de alertă, nu mai au nevoie de o declarație pe proprie răspundere.

Este și cazul doamnei Maria Bobocel, din Craiova. O apariție neobișnuită într-un mai atipic. Doamna Maria stă deoparte pe plaja pe care se află câteva persoane ici-colo. Se bucură de razele de soare la prima ieșire din casă după două luni, însă gândul îi e acasă,

”Am venit din Cârna, județul Dolj, și am nimerit cu boala asta care ne-a băgat aici. Am nimerit rău. Nu am mai putut să plec de aici. Fata mea aici are pensiune. Mi-a zis să mă duc să mă mai plimb. Am stat aici în Vamă. Ne-a prins aici nebunia. A fost bine, m-am odihnit, că acasă mai făceam treabă”, a declarat doamna Maria pentru Libertatea.

Maria Bobocel din Craiova a rămas blocată în Vama Veche pe perioada stării de urgență. Foto: Raed Krishan / GSP

Bătrâna spune că gospodăria de acasă este pe mâni bune, fiul ei care a ieșit la pensie are grijă de toate. În cele două luni de restricții a stat doar în curte de teama virusului și nu a îndrăznit să meargă pe plajă. Sâmbătă însă a prins puțin soare și a mers la o scurtă plimbare pentru a vedea marea.

Recomandări Anunțul tranșant făcut de Ludovic Orban. Ce se întâmplă cu terasele din România

”Mi-a zis să mă duc până la mare, să văd și eu marea. Am stat numai în casă până acum. Mi-a fost frică să ies. Eu sunt bolnavă de diabet, dacă iau virusul… Mai bine stau în casă, mă păstrez eu. De vreo 3-4 ani nu am mai venit. Înainte veneam mai des, dacă fata mea are pensiune nu plătesc nimic”, a mai spus bătrâna.



Maria Bobocel din Craiova a rămas blocată în Vama Veche pe perioada stării de urgență| Foto: Raed Krishan

Femeia a venit pe plajă cu mască, a purtat un batic și a stat departe de restul oamenilor. Știe că a fost ridicată starea de urgență și așteaptă să se întoarcă acasă.

”Acum să văd cum pot să plec, să îmi iau bilet pentru autobuz să mă lase în București și din București mă duc până în Craiova. Am un nepot în București. Fata mea a zis să mai aștept. Să mai stau săptămâna asta”.

Vama Veche 16.05.2020, Maria Bobocel din Craiova a rămas blocată în Vama Veche pe perioada stării de urgență. Prima ei ieșire din casă, ca să vadă marea

Sâmbătă, pe plaja din Vama Veche, și-au făcut apariția câteva persoane care s-au bucurat de aerul curat și de soare. Dacă anul trecut stațiunea era plină de turiști, anul acesta plaja a fost liberă.

Citeşte şi:

FOTOREPORTAJ | Vama Veche prinde viață. Pregătirile sunt în toi pentru momentul în care se va da startul sezonului estival

România a făcut mai multe transplanturi în pandemia COVID-19, deși, în Franța, numărul transplanturilor a scăzut cu 90%. Cum se explică?

VIDEO | ÎPS Teodosie a împărtășit cu aceeași linguriță copiii și adulții, iar credincioșii au încălcat regulile de distanțare socială

GSP.RO Unei atlete celebre i s-a oferit 1 milion € pe an să fie escortă de lux. Ce răspuns a dat

HOROSCOP Horoscop 18 mai 2020. Berbecii nu ar trebui să se amestece în discuțiile din jur