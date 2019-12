De Mihai Niculescu,

Andrei Mărgeloiu studiază inteligenţa artificială la Universitatea din Cambridge, Anglia, alături de cei mai buni studenţi din lume. Tânărul a absolvit Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu din Târgu-Jiu, în 2016, iar în timpul liceului a obţinut trei medalii de aur la Olimpiada Naţională de Informatică. În același an a ajuns în Marea Britanie și a fost declarat cel mai bun student după primul an de studiu. În 2019 a absolvit Facultatea de Informatică a University College London (UCL) cu cea mai înaltă distincţie, First Class Honours, având a doua medie generală din promoţia sa, arată Mediafax.

„Cum am reuşit să mă remarc? A fost faptul că am venit cu experienţă de la Olimpiada Naţională de Informatică. În liceu am obţinut trei medalii de aur la Olimpiada Naţională de Informatică. Şi în timpul facultăţii sunt concursuri de programare şi am reprezentat echipa facultăţii în concursurile de programare. Am făcut parte din echipa care a reprezentat universitatea. S-a şi întâmplat să obţin rezultate bune”, a declarat Andrei Mărgeloiu.

Nu ar fi ajuns aici dacă nu ar fi obținut rezultatele remarcabile din liceu, crede tânărul.

„Ce se vede la exterior e rezultatul muncii din liceu, fundaţia, baza mi-am făcut-o în urma olimpiadelor. Au fost ca o cascadă. Rezultatele de la olimpiadă m-au ajutat să fiu primul în anul întâi. În anul II am aplicat şi am fost numit cel mai bun student de licenţe, român, din Marea Britanie, de ambasadorul României în Londra. Şi asta m-a făcut, două luni mai târziu, tot în anul II, să fiu declarat şi în top 3 studenţi români în Europa”, a explicat Andrei.

Tânărul a continuat cu concursurile în Anglia, ajungând chiar și la competițiile Google.

„Am continuat şi cu concursurile de programare şi am condus echipa facultăţii, care s-a calificat, la Google HashCode, cel mai mare concurs de programare organizat de Google la nivel mondial. Primele 2% din echipe s-au calificat, noi am fost printre acestea. Ne-am calificat la faza internaţională”, povesteşte Andrei.

Deşi numele lui este cunoscut în străinătate, Andrei Mărgeloiu spune că din România nu l-a căutat nimeni, niciodată. Pentru el, în acest moment, România nu este o opţiune, pentru că i se pare că lucrurile se schimbă greu.

„Momentan încerc să fac doctoratul în străinătate. Nu m-a căutat niciodată nimeni din România. Sunt la curent cu ce se întâmplă, în fiecare zi citesc ce se întâmplă. Nu e zi în care să nu citesc ştirile. Sunt o persoană pozitivă, direcţia României mi se pare o direcţie bună. Per total, cred că mergem într-o direcţie bună, dar, ca toate lucrurile, durează mult până se schimbă. Mie îmi place când vin pe acasă, dar nu mi se pare că ce încerc să fac acum îşi are un loc în ţară. Am plecat, pentru că mi-am dorit o şansă la o educaţie mai bună”, spune Andrei Mărgeloiu.

Andrei afirmă că atunci când era în ţară, deşi obţinea rezultate, nu a fost niciodată băgat în seamă.

„Când am fost în ţară şi obţineam rezultate, nu am fost niciodată băgat în seamă şi nu o zic cu tentă de rău, dar nu era nimic special. Mergeam la o grămadă de olimpiade şi multă lume lua medalii, adică nu era nimic special şi eram şi mic, probabil aveam una, două medalii, cu timpul se mai acumulează lucruri. Probabil că aici sunt mai apreciat, dar întrebarea se pune de cine sunt apreciat. În mediul academic, de obicei, copiii români care pleacă sunt copii buni, cu rezultate, suntem văzuţi bine” a mai spus tânărul.

