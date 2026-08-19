Dacia 1309 era jumătate Break, jumătate „Papuc”

Dacia avea deja experiență serioasă cu utilitarele. Primul derivat utilitar al Daciei 1300, 1302, apăruse în 1975, iar în 1983 fusese lansat 1304, considerat de constructor primul său pick-up adevărat. Acesta putea transporta până la 1.000 kg.

1309, apărut în 1992, avea însă o idee diferită. Dacia a pornit de la 1310 Break, a păstrat cele patru uși și mare parte din caroseria mașinii de familie, dar a înlocuit zona din spate cu o platformă deschisă pentru marfă. Practic, arăta ca un break căruia cineva îi transformase portbagajul într-o benă. Dacia îl descrie oficial drept un model „derivat din 1310 Break, cu o platformă deschisă în spate”.

Asta îl diferenția și de Dacia 1307 Double Cab, lansată în aceeași perioadă. 1307 era un pick-up mai convențional, cu ampatament mai lung și o benă serioasă, în timp ce 1309 păstra ampatamentul mai scurt și proporțiile unui autoturism. Documentările istorice îl descriu drept un pick-up cu 4 uși și benă scurtă.

Un detaliu foarte românesc: documentarea Romanian Car notează că 1309 folosea inclusiv oglinzi laterale provenite de la Oltcit. Motoarele întâlnite pe model au inclus unități pe benzină de 1,4 și 1,6 litri, cea mai puternică dezvoltând în jur de 72 CP.

Colecțiile Libertatea oferă acum românilor nostalgici posibilitatea de a-și recrea visul: Dacia 1300, mașina care a făcut istorie, construită într-o machetă superbă din metal, la scară 1:8, cu detalii și finisaje reproduse fidel după schițele originale ale Dacia 1300.

A fost construită în special pentru chinezi

Probabil cea mai interesantă parte din povestea Daciei 1309 este motivul pentru care a existat.

„Acest vehicul ingenios va fi destinat în special exportului, în principal către piața chineză”, explică Dacia în istoricul oficial al mărcii.

Contextul era complet diferit de cel de astăzi. După 1990, românii au început să aibă acces la mașini occidentale second-hand, iar piața internă pentru automobilele produse la Mioveni a scăzut puternic. Dacia spune că piața auto din România s-a prăbușit cu peste 40% în doar doi ani.

Exporturile lui 1309 au venit exact în acel moment. Dacia merge până la a spune că producția modelului i-a permis uzinei să depășească situația foarte dificilă de la începutul anilor ’90.

Este un contrast interesant cu prezentul: cu mai bine de trei decenii înainte ca BYD, MG, Chery sau Leapmotor să înceapă ofensiva europeană, Dacia producea la Mioveni o mașină gândită în mare parte pentru cumpărători din China.

Aproape 4.000 de exemplare ar fi fost comandate din China într-un singur an

Există și o cifră spectaculoasă asociată acestei povești, dar trebuie tratată cu puțină atenție. Sursele istorice dedicate automobilelor românești susțin că, în 1994, Dacia ar fi primit o comandă din China pentru aproximativ 4.000 de exemplare 1309. Dacia nu oferă această cifră în istoricul oficial publicat în prezent, dar confirmă importanța exporturilor către China pentru supraviețuirea uzinei în acea perioadă.

Specificațiile păstrate în documentațiile istorice sunt la fel de interesante. Unele versiuni aveau o masă proprie de aproximativ 940 kg și o sarcină utilă în jur de 400 kg, inclusiv șoferul. Viteza maximă era în zona 145 km/h, iar consumul declarat varia între aproximativ 6,5 și 8 l/100 km, în funcție de versiune și condiții. Aceste cifre provin din documentații de epocă reproduse ulterior de colecționari, nu din actualul site Dacia.

1309 a fost produsă între 1992 și 1998, perioadă în care a trecut și prin schimbările de design aplicate familiei 1310.

Iar familia „Papuc” a trăit mult mai mult. Utilitarele construite pe vechea arhitectură derivată din Renault 12 au rămas în producție până în decembrie 2006. În total, gama Dacia Pick-Up a strâns 318.969 de exemplare în aproximativ 31 de ani.

De la Dacia 1309 la noul Duster Pick-up

Conceptul din spatele lui 1309 este surprinzător de actual: o mașină care poate transporta oameni în fiecare zi, dar care oferă și o zonă separată pentru marfă. Doar că Dacia din 2026 arată complet diferit.

Am scris despre Dacia Duster Pick-up, cu benă de 1,65 metri și 430 kg sarcină. Noul „Papuc” este mai practic și elegant. Modelul modern poate transporta, interesant, cam aceeași ordine de mărime ca vechiul 1309, dar pornește de la un SUV actual, cu motorizări moderne, siguranță și confort imposibil de comparat cu o Dacie de acum trei decenii.

1309 rămâne însă una dintre cele mai neobișnuite Dacii produse vreodată. Nu pentru că avea sute de cai-putere sau o tehnologie revoluționară, ci pentru combinația sa ciudată de break și pick-up și, mai ales, pentru destinație: o Dacie produsă în România în anii ’90 pentru a fi trimisă în număr mare tocmai în China.

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