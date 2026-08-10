Duster, transformat în utilitară

Duster Pick-up nu este o Dacie complet nouă, ci o conversie făcută pe baza SUV-ului. Romturingia din Câmpulung a dezvoltat și primele două generații Duster Pick-up, iar acum lucrează pe platforma noului Duster, CMF-B.

Partea interesantă este că noua generație are mai multe variante decât înainte. Auto Motor și Sport notează că Duster Pick-up există acum și cu cabină dublă, și cu cabină simplă, iar asta schimbă mult utilitatea mașinii. Versiunea cu patru uși păstrează aceeași lungime ca SUV-ul, deci bena este mai mică. Varianta cu două uși, în schimb, câștigă spațiul pe care îl vrei de la un pick-up.

Bena de 1,65 de metri

Bena noului Dacia Duster Pick-Up cu capacitate de 430 kg. Foto: Auto Motor și Sport

La o mașină de genul acesta, nu te uiți doar la ecran, jante sau dotări. Întrebarea reală este: ce poți căra cu ea?

În cazul versiunii cu cabină simplă, suprafața de încărcare are 1,65 de metri lungime și 1 metru lățime, iar sarcina utilă ajunge la 430 kg. Asta o face mai interesantă pentru firme mici, lucrări, utilități, zone rurale sau oameni care vor un Duster mai practic, nu doar un SUV cu altă formă.

Duster Pick-up este omologat ca vehicul comercial N1, iar gama de motorizări urmează logica noului Duster: Eco-G 120 pe benzină și GPL, Hybrid 155, dar și Hybrid-G 150 4×4, versiunea cu motor electric pe puntea spate și cutie automată cu dublu ambreiaj.

Pentru detaliile complete din test, inclusiv impresiile de condus și diferențele față de vechiul Duster Pick-up, puteți citi analiza publicată de Auto Motor și Sport.

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