Povestea de dragoste dintre Alexandru Arșinel și soția lui, Marilena. S-au cunoscut în urmă cu 56 de ani

Alexandru Arșinel a murit la 83 de ani, după ce în ultimii ani a fost internat de mai multe ori. Mereu pe scenă sau în fața camerelor TV, Arșinel a fost decenii la rând asociat cu Stela Popescu, viața sa personală rămânând un mister pentru o bună parte a publicului.

Alexandru Arșinel s-a căsătorit cu Marilena în vara lui 1968, dar pe verighetele celor doi este trecută data când s-au cunoscut, 1966.

Despre soţie şi familie, maestrul a vorbit rar. Alexandru Arşinel a povestit, în cartea lui, „Alexandru Arşinel, de la Dolhasca pe… Calea Victoriei”, lansată în 2012, despre povestea lor de dragoste.

Şi-a cunoscut soţia în 1966, la ştrandul Tineretului, iar doi ani mai târziu au mers la Starea Civilă ca să se căsătorească. Nu mai puteau sta departe unul de celălalt.

„La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns.

Recomandări Alexandru Arșinel a murit, la 83 de ani. Marele actor avea probleme cardiace

Am plusat şi am întrebat-o: «Dar ce ai face dacă m-aş îneca?». S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!”, a scris Alexandru Arșinel.

După ce s-au căsătorit, au locuit o vreme într-o cameră, fost loc de „rendez-vous”, cu baia pe hol, la comun. Acolo s-a născut primul lor fiu, Bogdan.

„Am păcălit-o! Cred că merita un bărbat mai bun decât mine, în sensul că n-am fost întotdeauna lângă ea când a trebuit. Întâlnirea cu Marilena a fost un semn dumnezeiesc!”, a mai scris Alexandru Arșinel.

Cei doi sunt părinţii a doi băieţi, Bogdan şi Cristian Arşinel, însă nici unul dintre ei nu s-a făcut actor ca tatăl său. Din păcate, soția lui Alexandru Arșinel a trecut în urmă cu câțiva ani printr-un incident care i-a marcat viața.

Marilena a rămas imobilizată într-un scaun cu rotile, după ce tocul pantofilor i s-a blocat în scări și a căzut, lovindu-se la cap, potrivit rețetedevedete.ro.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Bătaia dintre Anamaria Prodan și Reghe a durat mai mult decât s-a crezut. Filmarea cu camerele de supraveghere, apare și un al patrulea participant la conflict

Playtech.ro Arșinel A MURIT! PENSIA COLOSALĂ pe care o avea! Românii, uimiţi de veniturile primite de regretatul actor

Viva.ro Connect-R, despre cazul preotului Visarion, acuzat de hărțuire sexuală și viol: 'Încetați să...'

Observatornews.ro Ultimele clipe din viața lui Cami, mama din Găești care și-a luat zilele după ce copilul ei a murit înecat în piscină

Știrileprotv.ro Ce s-a întâmplat înainte să se sinucidă Camelia, îndurerată după ce singurul ei copil s-a înecat

FANATIK.RO Testamentul moral al lui Alexandru Arșinel! Ce își dorea actorul, în mare secret, înainte să moară

Orangesport.ro Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

HOROSCOP Horoscop 29 septembrie 2022. Berbecii vor simți nevoia să fie mai calmi, mai eleganți și mai delicați în gesturi și în alegerea cuvintelor