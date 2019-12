De Dragoș Tănase,

„În cabina aeronavelor de vânătoare F/A-18F Super Hornet nu există loc pentru nervi. Ești atât de concentrat, nu ai timp să te sperii și te gândești că vei fi împușcat, făcând aceste lucruri diferite”, a declarat fostul ofițer de marină Caroline Johnson, pentru Military Times.

Caroline servește acum în Forțele de Rezervă ale Marinei Americane, fiind și orator profesionist.

Pe parcursul celor 42 de misiuni de luptă pe care le-a efectuat în 2014 a devenit una dintre primele femei, dacă nu chiar prima femeie, care a aruncat bombe peste forțele Statul Islamic din Irak.

Acum, Johnson împărtășește povestea ei cu alții într-o carte de memorii lansată luna trecută, numită „Jet Girl: My Life in War, Peace and the Cockpit of the Most Lethal Aircraft of the Navy, the F / A-18 Super Hornet” (Fata cu reacție: Viața mea în război, pace și cabina celui mai letal avion de vânătoare F / A-18 Super Hornet).

Până în 2011, a devenit din ce în ce mai clar că Johnson dorea și era potrivită pentru a zbura pe un F/A-18, scrie businessinsider.com.

În special, unul dintre mentorii săi a îndrumat-o și i-a spus că are abilitățile și personalitatea necesare pentru a zbura cu avionul cu reacție.

Inițial, Johnson și alți piloți americani au efectuat misiuni de recunoaștere și adunare de informații, fapt ce i-a permis să fie martor din aer la unele acte groaznice pe care ISIS le comitea pe teren.

Recomandări Copilul care a văzut, pe geamul de la baie, cum i-a fost ucis tatăl, în Revoluția de la Timișoara: „Am coborât plângând: tăticul meu, tăticul meu!”

Deși Johnson era dornică să ia măsuri și să aducă dreptate victimelor ISIS, abia în august, președintele Barack Obama a autorizat utilizarea forței letale împotriva ISIS.

După prima misiune care a lovit ISIS pe 8 august 2014, a devenit prima femeie care a lovit ISIS cu un avion F / A-18 Super Hornet, alături de colegul său din echipă.

Din scaunul din din spate al avionului militar F / A-18, ea a lansat două bombe JDAM ghidate cu laser GBU-54, care au vizat două purtătoare de personal blindate controlate de ISIS, precum și o rachetă Maverick ghidată cu laser către un Humvee blindat care avea montat un lansator de rachete.

„Indiferent de câte ori crește buruiana, nu putem înceta să luăm măsuri. Trebuie să continuăm să salvăm viețile celor amenințați de ISIS”, scrie Johnson în cartea ei.

Recomandări Patru actori din „Las Fierbinți” trec de la PRO TV la TVR! Ce vedetă i-a convins

În total, Johnson a ucis 16 insurgenți ISIS în acțiune și a strâns aproape 250 de ore de zbor de luptă, toate cu 50 de kilograme de echipament de zbor cântărind pe ea, pe scaunele din fibră de carbon ale avionului de luptă.

„A fost mai dificil din punct de vedere fizic și mental decât mi-aș fi putut imagina vreodată”, a declarat Johnson pentru Military Times despre executarea misiunilor de luptă.

„Nu îți imaginezi că statul într-un cockpit este dificil, din punct de vedere fizic, dar este una dintre cele mai înfricoșătoare și dureroase experiențe”, a adăugat ea.

Citeşte şi:

VIDEOREPORTAJ | Vă mai amintiți cum bântuiam, civili și militari nepregătiți, pe străzi în decembrie 1989? Am avut același sentiment însoțind o echipă de geniști irakieni prin ruinele din Mosul

VIDEOREPORTAJ DIN MOSUL |„Când al-Qaeda mi-a ucis tatăl și ISIS mi-a dat foc la casă, România a fost singurul loc în care am fost cu adevărat fericit și în siguranță!”

ISIS a revendicat atacul terorist de la London Bridge

GSP.RO Becali s-a oferit să-i plătească tratamentul lui Ionuț Popa, grav bolnav! Nu s-a ținut de cuvânt. Ce s-a întâmplat

HOROSCOP Horoscop 18 decembrie 2019. Berbecii sunt preocupați de muncă