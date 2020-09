Povestea Mariei* este cutremurătoare, dar ea trebuie spusă, pentru că mărturia acestei fete descrie traumele tuturor copiilor abuzaţi sexual de propriii părinţii. Teroarea şi şantajul emoţional la care îi supun agresorii lor. Lunga apocalipsă pe care o trăiesc aceşti copii, atunci când în jurul lor se prăbuşeşte întreaga lume. Povestea Mariei trebuie aflată şi pentru că ea este unul dintre puţinele cazuri de acest fel în care s-a făcut dreptate.

541 de copii au fost abuzaţi sexual în propriile familii, doar anul trecut. Mai mult de jumătate din totalul de 994 de cazuri de abuz sexual sesizate la Protecţia Copilului, conform datelor oficiale. Din 5 infracțiuni sexuale reclamate la poliție, 4 sfârșesc fără ca agresorul să fie trimis în judecată, dezvăluie jurnaliştii dela0.ro, într-un proiect jurnalistic realizat în cooperare cu mai multe redacții locale.

Cazul Mariei* e unul dintre cele puţine soluţionate, deşi el părea imposibil de rezolvat. Anchetatorii n-au abandonat-o însă pe fetiţa care, de la 13 ani, a fost agresată de propriul tată. Iar zilele trecute bărbatul a fost condamnat definitiv.



Maria: “Mă învinovățea pe mine pentru că pierdea banii la păcănele”



Până la vârsta de 9 ani, Maria a crescut la un asistent maternal. În 2014, părinţii ei au făcut cerere că o vor, iar cei de la Protecţia Copilului, ca să scape de o cheltuială, au trimis-o în familia biologică. Asta, deşi mama fetiţei era plecată de ani de zile la muncă în Spania, iar Maria urma să locuiască doar cu tatăl ei, într-un apartament din Ploieşti.



Bărbatul lucra ca muncitor în construcţii şi avea două vicii: bea foarte mult şi juca la “păcănele”.

Iar patima era atât de mare, că începuse să-şi amaneteze lucruri de prin casă, televizoare, telefoane mobile, un laptop.



Când se întorcea acasă de la jocurile de noroc, îşi agresa fiica, o lovea, arunca în ea cu diferite obiecte şi o înjura folosind un limbaj deosebit de vulgar. “Mă învinovățea pe mine pentru că pierdea banii la păcănele”, le-a declarat Maria anchetatorilor.



Fata a mai spus că erau zile când nu avea niciun fel de mâncare prin casă și se ruga de un prieten care-o scotea în oraş şi o ducea la un fast-food. “Dar de foarte multe ori, adormeam nemâncată”, recunoaşte copila.



Prima oară Maria a fost agresată sexual de tatăl ei în primăvara anului 2018. Ea avea atunci 13 ani, iar bărbatul – 33 de ani. Vom publica mărturisirea fetei, aşa cum a fost ea consemnată în dosar de către judecători.



Rareori dosarele conțin o mărturie atât de detaliat consemnată de instanță, pentru ca ea să rămână ca un memento al unei stări de fapt și ca măsură pentru comportamentul unui individ și pentru pasivitatea societății. În acest caz, instanța a dat credit victimei, oferind răbdare și spațiu pentru un adevărat jurnal al suferinței.

I-a spus că poliția nu are ce să-i facă



Într-o seară, Maria era acasă, pe canapea, când în apartament a intrat tatăl ei, băut. A întrebat-o ce face, i-a răspuns că se uită la televizor, iar el a mers la baie. Pe urmă a venit în sufragerie, și-a dat tricoul jos și, la scurt timp, s-a dezbrăcat de pantaloni și de chiloți. Fata s-a speriat şi l-a întrebat ce are de gând. Nu-și mai aduce aminte ce i-a spus el atunci.



A luat-o de mâini, a tras-o de pe canapea și a trântit-o pe covor, imobilizând-o cu greutatea sa corporală. Apoi, a început să se frece de ea cu organul genital şi i-a cerut să-l zgârie pe spate.



Când fata i-a strigat să o lase în pace, i-a spus să tacă. Avea o mână sprijinită pe podea, iar cu cealaltă încerca să o dezbrace.

La un moment, Maria a reușit să scape de sub el și s-a dus către ușă, cu gândul să fugă din casă. El s-a ridicat, a venit după ea, a tras-o de păr și a trântit-o din nou pe podea, cu fața în jos. A continuat să se frece de ea, dar nu a mai încercat să o dezbrace, iar la scurt timp, a ejaculat pe pantalonii fetei. Apoi, tatăl i-a cerut fetei să-şi ducă pantalonii în mașina de spălat și să se schimbe.



Dosarul penal conține toate aceste detalii, povestite de fată, și are puterea unei reconstituiri fără drept de apel.



Mai târziu, în aceeaşi seară, tatăl a rugat-o pe Maria să-l ierte şi i-a spus că nu o să mai facă asta. Fata plângea şi-i spunea că-l va reclama la poliție. A anunţat-o atunci că poliția nu are ce să-i facă, că are un verișor în poliție și va scăpa (n.r. – în Prahova, există un agent de poliţie care are acelaşi nume de familie ca şi tatăl abuzator).

Pe urmă, i-a spus că, după ce-i face reclamație, o va bate, îi va rupe oasele.

Amenințarea tatălui a înfricoşat-o, și Maria a decis atunci să nu povestească nimănui cele întâmplate.



Încerca să-i explice, zadarnic, că este fiica, și nu iubita lui



Episoadele de agresiune sexuală s-au repetat de atunci, la un interval de două săptămâni. Tatăl venea băut acasă, intra în camera ei, se aşeza lângă ea în pat, iar uneori, când era foarte beat, se dezbrăca și se urca peste ea, frecându-se cu organul genital de fata care era îmbrăcată.



De fiecare dată, ea îi cerea să o lase în pace şi încerca să-i explice, zadarnic, că este fiica, și nu iubita lui. El îi cerea să tacă și o ameninţa cu bătaia.



Maria le-a declarat anchetatorilor că au fost situaţii în care tatăl ei a agresat-o chiar dacă era treaz sau doar ameţit. Atunci, el se urca îmbrăcat peste ea în pat, o imobiliza și mima un raport sexual.



În mărturia sa, fata arată că, în acea vară, a fugit de acasă după ce bărbatul, băut fiind, s-a automutilat în fața ei. Anchetatorilor, agresorul le-a declarat că, într-o seară, de supărare, a început să se taie pe mâini cu o lamă de ras, iar când a început să sângereze, şi-a strigat fiica, aflată într-o altă cameră.



După ce ea a venit, el a continuat să se taie, sub ochii ei, iar fata s-a speriat și a fugit din casă. Înainte să plece, i-a reproșat tatălui că o afectează foarte rău tot ceea ce face el. După câteva zile, Maria s-a întors acasă.

Spre sfârșitul verii, fata i-a mărturisit tot calvarul prin care trece lui Matei*, un prieten de 16 ani. Adolescentul a sfătuit-o să meargă la poliție sau la Protecția Copilului şi să facă reclamaţie, dar Maria i-a spus că-i este frică de ce ar putea să-i facă tatăl ei și l-a rugat să ţină totul secret.



N-a avut curaj să-i mărturisească mamei



În noiembrie 2018, fata a plecat la mama sa, în Spania. Luase decizia să rămână acolo definitiv, însă, la un moment dat, ea a anunţat că vine acasă. Lui Matei i-a povestit că s-a întors pentru că îi era dor de prieteni, dar şi din cauza faptului că nu se înțelegea cu mama ei, care a lovit-o de câteva ori.



Cât a fost în Spania, Maria nu i-a spus niciodată mamei de abuzurile sexuale la care era supusă.

Înainte de a se întoarce în ţară, fata l-a sunat pe tatăl ei, i-a zis că vrea să vină acasă și l-a rugat să nu o mai agreseze. Iar el i-a spus atunci că și-a dat seama că a greşit și i-a promis fiicei lui că nu se va mai repeta niciodată.

Maria s-a întors în apartamentul din Ploieşti în iunie 2019. După numai o săptămână, tatăl ei a reînceput abuzul sexual. Mult mai des ca înainte, uneori și 5 zile consecutiv, îşi aminteşte fata. Proceda la fel, iar Maria spune că, deşi a mai încercat să o dezbrace, nu a reușit niciodată, pentru că ea s-a zbătut și l-a ținut cu mâinile.



Nu a sărutat-o vreodată, dar a încercat să o atingă pe sâni, însă ea s-a ferit. Abuzul sexual al tatălui dura în jur de 5 minute, atunci când el era treaz, iar atunci când se afla sub influenţa alcoolului – cam 10 minute.



Când îl ameninţa că-l va reclama la poliție, el o lovea cu pumnul în zona superioară a piciorului și-i dădea cu palma peste față. Ultima dată când a bătut-o, pe la sfârșitul lui septembrie 2019, a lovit-o cu pumnii și picioarele pe tot corpul, unde a nimerit.



Ajunși la geamandură i-a cerut să-și pună picioarele în jurul lui



După ce Maria s-a întors din Spania, drept recompensă, tatăl ei a dus-o la mare. Au mers acolo cu niște prieteni de familie, cu copiii acestora, dar şi cu Matei, prietenul Mariei, pe care fata îl rugase să vină.



În prezența lui Matei, tatăl avea o atitudine posesivă față de Maria şi-i reproșa mereu băiatului că stă prea aproape de ea.



Fata spune că, în acele momente, avea senzaţia că tatăl se comporta cu ea ca și când ar fi fost iubita lui, fiind gelos pe Matei. Acelaşi lucru l-au observat și colegii lui de muncă.

În vacanţă de la mare, bărbatul a băut tot timpul şi a fost violent cu Maria. Într-o zi, el s-a enervat pentru că i-a cerut fetei să intre în apă, iar ea a refuzat.



A început să arunce bere pe ea, să-i dea cu nisip în față și a băgat-o cu forţa în mare.



În apă, spune fata, a dus-o în apropierea geamandurii și i-a cerut să-și pună picioarele în jurul lui. A refuzat, însă el a insistat și a tras-o de picioare pentru a le poziționa împrejurul lui. Dar fata s-a ferit și au ieșit din apă.



Cât au stat la mare, Maria a fost cazată în aceeași cameră cu tatăl ei, dar şi cu Matei. Prietenul ei dormea pe jos, iar fata – în acelaşi pat cu tatăl ei. Fata spune că, atunci când se aşezau în pat, bărbatul se apropia exagerat de ea, încât ajungea să doarmă pe aceeași pernă. Ea îi cerea să se depărteze şi-i spunea că-i e cald, însă el nu se mişca din loc. Zicea doar că știe el că îi e frig.



Ultima seară din infernul de acasă



În ziua de 1 octombrie 2019, aproape de ora 22.00, Maria s-a întors acasă şi l-a găsit pe tată în patul din camera ei. L-a întrebat ce face acolo, iar el i-a spus că se uită la un film. Fata i-a amintit că apartamentul în care locuiau are patru camere.



Bărbatul a refuzat să plece, a zis că stă până se termină filmul şi i-a cerut să se urce în pat. Fata s-a aşezat pe podea, dar tatăl a ţipat la ea să vină în pat, iar ea s-a dus, pentru că-i era teamă că o va lovi.



El s-a urcat peste ea, îmbrăcat, și a început să o agreseze sexual. Era treaz, spune fata. Atunci, el i-a spus din nou că e ultima oară când îi va mai face aceste lucruri.



A doua zi, Maria l-a sunat şi, după voce, şi-a dat seama că e iar este băut. I-a fost teamă că, dacă se va duce acasă, o va abuza din nou. Nu mai putea să îndure, şi atunci a luat decizia să o sune pe mama ei şi să-i spună tot.



Mai departe, femeia a luat legătura cu sora ei care, în aceeaşi seară, a venit la Ploieşti, a luat-o pe Maria şi a dus-o la ea acasă, într-o localitate din Prahova. După ce fata i-a povestit şi mătușii tot ce a suferit, femeia a sunat la 112. De aici, povestea capătă o cu totul altă turnură, de film polițist. Continuarea în Libertatea de mâine.



* Protejăm identitatea copiilor victime ale infracţiunilor contra libertății și integrității sexuale, dar şi identitatea cunoscuţilor lor, pentru a exclude orice risc de expunere.

