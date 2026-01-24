Spune că, pentru el, lipsa vederii nu este un obstacol, ci o formă diferită de a percepe și reda lumea. A reușit să adune în jurul lui o comunitate de peste 45.000 de urmăritori pe Instagram, în timp ce pe TikTok contul său are în jur de 450.000 de urmăritori și a primit până acum 7,5 milioane de aprecieri.

Pe contul de YouTube se prezintă simplu: „Salutare, sunt Emanuel Ion și sunt nevăzător din naștere. Nu spun acest lucru ca să atrag milă, ci ca să înțelegeți că, indiferent de situație, trebuie să vă bucurați de ce aveți și să mergeți înainte”.

„Muzica mă face să văd”

Tânărul originar din Medgidia, județul Constanța, povestește că primul contact cu muzica l-a avut la vârsta de 3 ani și jumătate, când părinții i-au cumpărat o orgă de jucărie. În momentul în care au pus bateriile, Emanuel a început să cânte melodii pe care le auzise anterior. Văzându-i înclinația nativă, părinții l-au înscris, la 7 ani, la o școală de muzică, unde a studiat pianul timp de cinci ani.

„Chiar fără studii la alte instrumente, când am pus mâna pe chitară, acordeon, tobe, fluier, muzicuță sau trompetă, simțeam că știu deja să cânt”, spune tânărul.

Se referă la muzică ca la un refugiu, care-i aduce liniște și libertate. „Într-un fel greu de explicat, muzica mă face să «văd»”, spune Emanuel.

Emanuel Ion: „Am mers mereu înainte”. Foto Arhivă personală

A crescut într-o familie de oameni simpli, dar credincioși. „Chiar dacă au existat momente grele, am mers mereu înainte. Am trăit fiecare experiență intens și am învățat din fiecare ce trebuie și ce nu trebuie făcut în viață”, spune tânărul.

„Oamenii sunt definiți de ce transmit”

Emanuel consideră lipsa vederii drept o binecuvântare, chiar dacă l-a forțat să se maturizeze mult mai devreme. Spune că a învățat lumea prin sunete, voci, emoții și energie. „Oamenii nu sunt definiți de felul în care arată, ci de ce transmit. Asta m-a făcut extrem de atent la detalii invizibile pentru mulți”, spune el.

Emanuel afirmă că a ajuns unde este acum prin muncă, perseverență și multă credință. „Am greșit, m-am ridicat și am continuat, chiar și atunci când drumul părea prea greu”, explică tânărul.

Pentru el provocările sunt multe, dar spune că cel mai mult îl afectează răutatea unora. Spune că este o fire sensibilă și că pune mult suflet în tot ce face. În 2023, a trecut printr-o perioadă dificilă, marcată de depresie și atacuri de panică.

„Au fost momente în care simțeam că viața nu mai are sens. Am învățat însă că, mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu face dreptate. Astăzi merg mai departe și nu las obstacolele sau prejudecățile să mă definească”, susține el.

Una dintre cele mai mari provocări este dorința de a face lucrurile singur, de a învăța și de a nu renunța la primul obstacol. „Tehnologia și oamenii potriviți din jurul meu joacă un rol foarte important”.

„Pot face multe, doar într-un mod diferit”

Cea mai frecventă prejudecată cu care se confruntă este ideea că, dacă nu vezi, nu poți face anumite lucruri. „Realitatea este că pot face foarte multe, doar într-un mod diferit”, spune Emanuel.

Tânărul apreciază intențiile bune, dar recunoaște că uneori oamenii ajută fără să întrebe sau presupun automat că are nevoie de sprijin. „Respectul și comunicarea sunt cele mai importante”, explică tânărul.

Participarea la emisiunea Românii au Talent a reprezentat pentru el o rampă importantă de lansare și un moment de maturizare profesională. Experiența i-a oferit mai multă încredere în sine și l-a ajutat să înțeleagă că vocea lui poate ajunge la oameni. „Cred că și cei din jur au început să mă privească mai mult ca pe un artist, nu doar ca pe o poveste aparte”, spune el.

Vrea să devină un artist cunoscut

O zi obișnuită din viața lui Emanuel înseamnă multă muzică: repetiții, compus, live-uri și interacțiune cu oamenii din online. Acesta încearcă să fie disciplinat, dar și conectat la ceea ce simte, pentru că inspirația vine din viața reală. Își dorește să petreacă timp cu familia și cu iubita lui, însă muncește constant pentru viitorul pe care vrea să-l construiască pentru el și pentru familia lui de mâine.

Planul lui este clar: să crească ca artist, să lanseze muzică care ajunge la oameni și să construiască o carieră solidă, nu doar un moment de notorietate.

Sfatul lui pentru tinerii care vor să facă muzică este să înceapă chiar dacă sunt nesiguri sau speriați. „Drumul se clarifică din mers. Important este să nu renunțe la ei înșiși.”

El spune doar atât: „limitele nu sunt întotdeauna acolo unde credem. De multe ori sunt doar frici pe care le putem depăși”, concluzionează Emanuel.

