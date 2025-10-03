Origini controversate

Rapamicina, numită după numele indigen al insulei, Rapa Nui, a fost inițial dezvoltată ca imunosupresor pentru transplanturile de organe și tratarea bolilor coronariene. Utilizarea sa s-a extins ulterior la tratarea cancerului și explorarea potențialului său în diabetul, bolile neurodegenerative și îmbătrânire.

Puterea rapamicinei constă în capacitatea sa de a inhiba proteina TOR, un regulator-cheie al creșterii și metabolismului celular. Aceasta controlează răspunsul celulelor la nutrienți și stres, influențând procese majore precum sinteza proteinelor și funcția imunitară.

Deși omniprezentă în știință și medicină, originea rapamicinei a rămas puțin cunoscută publicului. Molecula a fost izolată dintr-o probă de sol colectată în cadrul Expediției Medicale în Insula Paștelui (METEI) din 1964, condusă de Canada.

METEI a fost ideea chirurgului Stanley Skoryna și a bacteriologului Georges Nogrady. Scopul lor era studierea adaptării unei populații izolate la stresul mediului, în contextul construirii unui aeroport internațional pe insulă.

Probleme etice

Expediția ridică întrebări etice importante. Participarea localnicilor a fost încurajată prin mită și constrângere, reprezentând un exemplu de colonialism științific. Cercetătorii au presupus greșit că populația Rapa Nui era omogenă genetic și izolată, ignorând istoria complexă a insulei.

Deși rapamicina a generat venituri de miliarde de dolari, populația Rapa Nui nu a primit niciun beneficiu financiar. Nici Georges Nogrady, nici METEI nu au fost menționați în publicațiile de referință despre descoperirea medicamentului.

Necesitatea compensării

Unii argumentează că bacteria producătoare de rapamicină a fost găsită ulterior și în alte locații. Totuși, descoperirea inițială pe Rapa Nui a pus bazele tuturor cercetărilor și comercializărilor ulterioare.

Recunoașterea oficială a rolului esențial jucat de locuitorii Rapa Nui în descoperirea rapamicinei este crucială pentru compensarea contribuțiilor lor.

În ultimii ani, industria farmaceutică a început să recunoască importanța compensării echitabile pentru contribuțiile indigene. Unele companii s-au angajat să reinvestească în comunitățile de unde provin produse naturale valoroase.

Totuși, în cazul Rapa Nui, companiile care au profitat direct de pe urma rapamicinei nu au făcut încă o astfel de recunoaștere.

