De Mihai Toma,

Adrian Ivan a sosit în țară pe 9 martie. Lucra în Italia, în zona Milano, cu vărul său, la o rafinărie. Nu acuza siptome specifice infecției cu Covid-19. El a fost carantinat instituționalizat în centrul de la Arbănași, un sat de lângă Buzău.

”Cred că am luat virusul din carantină”

”Nu știu sigur de unde am luat virusul. Dar, când am fost în carantină la Arbănași, am stat cu toții în curte și, ulterior, am aflat că unul dintre cei de acolo a fost găsit pozitiv. Cred că așa aș fi putut și eu să mă îmbolnăvesc”, rememorează Adrian, conformsansanews.ro

În prima zi de carantină a fost testat, iar rezultatul venit după șase zile a fost negativ. ”Însă, testul luat în a 12-a zi a fost pozitiv”, spune Adrian.

A urmat un total de 50 de zile în care a mai avut test pozitiv, și a trecut prin două perioade de spitalizare, atât la Matei Balș, în București, cât și la Rm-Sărat, în unitatea medicală buzoiană suport Covid-19.

Am avut un psihic foarte bun și nu am cedat din niciun punct de vedere. Probabil și faptul că nu am avut simptome m-a ajutat. Adrian Ivan:

Declarat vindecat pe 30 aprilie, după cele 14 zile de carantină, bărbatul a mers din proprie inițiativă să doneze plasmă. Dorea să salveze vieți. Explicația e emoționantă.

”Nici nu am stat pe gânduri”

”Decizia am luat-o fiindcă eu am o situație mai delicată. Am rămas fără mamă la vârsta de șase ani și așa este firea mea. Când văd că pot să ajut, ajut. Am avut posibilitatea să ajut persoane care sunt într-o situatie grea, la Terapie Intensivă, nici nu am stat pe gânduri”, spune el.

Adrian Ivan, la Centrul de Transfuzii Sanguine din Buzău

Din momentul în care a terminat izolarea la domiciliu, a anunțat la Direcția de Sănătate Publică Buzău că, dacă va exista posibilitatea de a dona plasmă, o va face.

”Așa am simțit să fac. Și m-aș fi dus și a doua oară, dar plec din țară”, a povestit Adrian Ivan pentru sursa citată, după ce fost la Centrul de Transfuzii din Buzău și a donat sânge din care să poată fi fabricată plasma hiperimună.

Pentru Adrian, viața a intrat acum în normal. De luni, 18 mai, va începe munca în Ungaria, însă perioada Covid-19 l-a învățat cât de important este sănătatea și grija de sine.

Plasma, trimisă la București pentru validare. Cantitatea, suficientă pentru a trata trei pacienți de la ATI

”Ar trebui să respectăm regulile impuse de autorități, chiar dacă este greu. Eu am învățat să am mai multă grijă de mine. Acum, pe 18 o să plec la muncă în Ungaria. O să am în permanență, fiind și o condiție impusă de angajator la locul de muncă, mască, mănuși și dezinfectant. Trebuie să profităm de libertatea pe care o avem acum, chiar dacă nu e completă, dar trebuie să ne păstrăm regulile. Totuși, virusul există și este contagios”, a conchis Adrian.

Adrian Ivan a fost primul donator de plasmă din județul Buzău, iar recoltarea s-a făcut pe 14 mai.

Plasma a fost deja trimisă la București pentru validare, iar dacă totul va fi bine, atunci cantitatea recoltată de la Adrian ar putea fi suficientă pentru tratarea a trei pacienți aflați la Terapie Intensivă.

Tratamentul cu plasmă cu anticorpi de la bolnavii vindecați nu prezintă riscuri, a spus Adrian Streinu-Cercel, managerul de la Institutul Matei Balș.

