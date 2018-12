Bătrânul a avut norocul de a se întâlni cu Bogdan Tănasă, coordonatorul campaniei umanitare Casa Share.

'L-am întâlnit pe stradă mergând în genunchi, sprijinit în cârje. Am oprit mașina, l-am omenit cu ceva bănuți, am vorbit cu el și am aflat povestea lui tristă. Am mers la el acasă, unde, un alt frate de-al lui era imobilizat la pat! El îi aducea pâine.

Casa ca un grajd, ploua înăuntru, frig, geamuri crăpate șamd.

Nea Ion și-a dorit să nu mai plouă în casă și o sobă care dă căldură.

Am adunat 10 băieți strașnici, iar în 4 zile de muncă grea, prin frig și nămeți, i-am renovat complet casa! I-am tras curent, am adus un căruț electric, i-am făcut rampă, astfel, făcându-i viața mai ușoară', a scris Bogdan Tănasă pe Facebook.

Persoanele care vor să-l ajute pe nea Ion și fratele său, pot trimite un 2€ prin Sms la 8844 cu mesajul: CASA

Cel care i-a renovat casa bărânului din Vaslui spune că acesta mai are nevoie de niște lemne, 'ceva bănuți la factura electrică în avans și ceva conserve și alimente neperisabile'.

