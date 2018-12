Monica Davidescu și Aurelian Temișan sunt vegetarieni, însă de Crăciun au pe masă și preparate din carne pentru fetița lor, Dora, dar și pentru musafiri.

Monica Davidescu și Aurelian Temișan petrec Crăciunul alături de persoane dragi. Deși ei nu mai consumă carne, acest lucru nu îi împiedică să aibă pe masă un meniu variat pentru persoanele care le trec pragul casei în aceste zile.

Actrița nu s-a gândit să scoată anumite preparate din alimentație, ci a fost nevoită în urma unor investigații medicale și a recomandărilor primite de la doctor.

„La mine a fost inițial o problemă de sănătate, pentru că am avut o problemă cu stomacul și mi s-a spus că ar fi bine să scot carnea, am scos treptat carnea, în primii ani nu am mâncat porc, apoi nu am mâncat vită, apoi am scos și carnea de pasăre, am scos și carnea de pește, la care am revenit când am rămas însărcinată. Aurelian a luat deciza că vrea să se mențină fără carne acum vreo 4 ani, ținea un post în principiu pentru mama lui și a rămas să nu mai mănânce deloc carne”, a declarat, pentru Libertatea, Monica Davidescu.