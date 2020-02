De Simona David,

Angela lucrează la o clinică de bătrâni, în Cremona, iar în tura de noapte, a a avut grijă de un pacient suspectat de infecție cu COVID-19. Dimineață, după ieșirea din tură, Angela primește un telefon pentru a se prezenta la test. După 24 de ore de așteptare, Angela primește rezultatul: negativ. În cele 24 de ore, așteptarea a fost cumplită. Inițial, i se spusese că rezultatul testului durează câteva ore.

Angela a povestit pentru Hotnews.ro cum a trăit cele 24 de ore în aşteptarea rezultatului testului şi care este situaţia la Cremona, unde sunt deja 3 cazuri confirmate. Aici structurile sanitare sunt în alertă, gata să primească noi pacienţi, în fața spitalului a fost instalat un cort pentru triaj iar din supermarket „rafturile cu pâine, carne şi legume sunt aproape goale” . Aici s-au înregistrat deja primele cazuri confirmate.

Cu un an înainte de a ieși la pensie, după ani de muncă în sistemul sanitar din România și Italia, Angela a trecut prin momente de coșmar.

Vineri seara am intrat normal în tura de noapte. Pacientul în cauză, un bătrân de 78 de ani, care are şi alte patologii, ar fi trebuit să fie externat deja sâmbătă, dar a început să aibă febră şi să tuşească, medicii au decis să rămână internat. Noaptea nu a dormit aproape deloc, m-a chemat de mai multe ori pentru asistenţă. La ora 7 am terminat tura şi am plecat spre casă. La 9 m-a sunat o colegă româncă, speriată, să-mi spună că pacientul a fost izolat după ce fiica lui a sunat să ne spună că soţul ei e pozitiv la coronavirus. Nu aveam teste în clinică, clinica a informat autorităţile, am făcut tampon pacientului şi s-a activat protocolul (halat, măşti). Am mai avut pacienţi în izolator, ştim cum să ne comportăm. Dar nu avem echipamentul unui spital. Şi nu eram pregătiţi nici la nivel psihologic!

Angela, asistent medical în Italia: