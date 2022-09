„Un proiect de consiliu local are valoarea unui act normativ, a unei legi. Hotărârea trebuie însă pusă în executare de către executiv, adică de către primar şi aparatul primăriei. Este o activitate la care primarul este obligat. Eu am atacat şi am dat termene, să pună în aplicare acele hotărâri, după care voi aplica amenzile prevăzute de lege”, a spus prefectul Toni Greblă, potrivit Agerpres.

El a adăugat că a transmis primăriei conduse de Clotilde Armand termene pentru remedierea unor situații, inclusiv a faptului că unele proiecte de hotărâre nu sunt incluse pe ordinea de zi.

„Am multe sesizări din partea consilierilor, a cetăţenilor, dar şi a consilierilor Sectorului 1. Am dat de asemenea termene de a remedia ceea ce făcuse greşit sau ceea ce nu făcuse, pentru că unele proiecte de hotărâre de consiliu local nu le pune pe ordinea de zi. Şi din acest punct de vedere, cred că în ultimele două luni s-au făcut multe în acest sens. Şi o să mai fac”, a spus Greblă.

Precizările au fost făcute după ce consilierul local PNL, Adrian Oianu, a criticat-o pe primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, pentru că nu implementează unele hotărâri de consiliu local.

„Avem hotărâri de consiliu care nu sunt niciodată implementate, şi eu am aici unul fantastic, apă curată în şcoli, să punem purificatoare de apă, ca să avem apă curată la robinet în şcoală, pentru copii, să nu mai umble cu sticla de plastic. De şase luni am proiectul votat, l-a votat şi USR, şi îl ţine în sertar şi nu îl implementează. Nu mai vorbim de proiectele pe care nu le pune în Consiliu”, a spus liberalul.

Vladimir Putin anunță mobilizare parțială în Rusia și amenință cu bomba atomică, „dacă integritatea teritorială va fi pusă în pericol"

Totodată, la începutul lunii august, consilierii locali ai PNL Sector 1 anunţau că o acţionează în instanţă pe Clotilde Armand pentru abuz în serviciu. Mai precis, spuneau liberalii, Armand refuză să pună în aplicare hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1.

