De Simona David,

De la începutul pandemiei de coronavirus, mai multe adăposturi de câini din New York au raportat o creștere a cererilor de adopție cu 1.000% mai mari, comparativ cu anul 2019, potrivit CNN.

Muddy Paws Rescue, o organizație non profit din New York, are în jur de 100 de cereri într-o lună, dar în ultimele săptămâni acestea au crescut la aproape 1.000, spune Anna Lai, directorul de marketing al organizației, citată de CNN.

De asemenea, cuștile adăpostului din Florida au fost mereu pline cu animale pe care nu le dorea nimeni, iar acum toate s-au golit pentru că animalele au fost adoptate.

Este pentru prima oară când se întâmplă asta, iar voluntarii și angajații adăpostului au sărbătorit momentul incredibil.

Este vorba despre un efort combinat al întregii comunități, animalele fiind adoptate de familii și de organizațiile noastre partenere de salvare a animalelor. Elizabeth Harfmann, managerul adăpostului de animale, CNN:

Potrivit managerului adăpostului din Florida, Elizabeth Harfmann, în ultimul timp, se înregistrarse o scădere a numărului de animale aduse aici, ceea a ajutat ca acestea să fie adoptate rapid.

Potrivit CNN, multe alte adăposturi din Statele Unite ale Americii înregistrează o creștere a numărului de adopții pentru animalele pe care le au în grijă.

Explicația este dată de faptul că, în plină pandemie de coronavirus, oamenii izolați au mai mult timp să se ocupe de animale.

Pe de altă parte, un animal de companie nu rezolvă doar problema singurătății, ci este și un motiv viabil de a ieși puțin din casă.

Totuși, există și o problemă.

Tocmai din cauza pandemiei de coronavirus, aceste animale adoptate acum ar putea rămâne din nou pe străzi dacă noii lor stăpâni se îmbolnăvesc, rămân fără locuri de muncă sau mor.

Citeşte şi:

Ana și Sorin, românii ”prizonieri” într-un șantier naval din Noua Zeelendă. N-au voie să mergă în oraș și muncesc zi-lumină alături de alți navigatori din toată lumea

Cum combate Facebook fake news despre coronavirus. Toți cei care au dat Like la postările controversate vor fi avertizați

Bill Gates are provizii de mâncare în pivniță de câțiva ani. Lumea trebuie să se pregătească de pandemie ca pentru un război

GSP.RO Un medic legist contrazice ceea ce mulți credeau despre coronavirus. Ce a descoperit la toate victimele coronavirusului cărora le-a făcut autopsie

HOROSCOP Horoscop 17 aprilie 2020. Racii au parte de momente tensionate în familie