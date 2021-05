Florin Cîţu a spus că deschiderea restaurantelor la capacitate maximă pentru persoanele vaccinate este o propunere care urmează să fie discutată vineri în comitetul interministerial.

„Vineri o să fie comitetul interministerial şi acestea sunt propuneri. Propuneri pe care le vom discuta împreună cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne – toţi miniştrii vor fi acolo -, Ministerul Justiţiei şi vom vedea care vor fi de fapt soluţiile. Am spus cum aş vedea eu lucrurile şi acestea sunt propuneri. Până la urmă, există un mod de a motiva populaţia. Fiecare ţară are un mod de a motiva populaţia. Am văzut şi Germania foloseşte acest model”, a spus Florin Cîţu.

„Dacă în Germania este OK să motiveze, să aibă beneficii pentru persoane vaccinate, cred că putem să fim şi noi OK. Până la urmă, este singura soluţie de a scăpa de pandemie: vaccinarea. Şi faptul că lumea se vaccinează – eu cred că este normal, din punctul meu de vedere, să poţi să beneficiezi şi o parte din restricţii să fie ridicate pentru cei care se vaccinează”, a punctat premierul.

Florin Cîţu a mai propus ca în birourile în care toate persoanele sunt vaccinate anti-COVID să nu se mai poarte mască.

Citeşte şi:

Cine este prințul din Austria acuzat că a împușcat cel mai mare urs din România: doctor și proprietarul unui castel vechi de nouă secole

Vaccinarea cu două viteze: în vreme ce țările bogate revin la viață, virusul face ravagii în statele sărace

PARTENERI - GSP.RO „Aveam amețeli, stări de leșin”. Mărturie cutremurătoare făcută de un fost campion al României, doctorul s-a uitat la el și în 10 secunde i-a spus ce boală are

Playtech.ro Cine este, de fapt, soția lui Mihai Gâdea. Cu ce se ocupă Agatha Kundri

Observatornews.ro Decizie surpriză a IML în cazul bebeluşului mort după botez. Tatăl copilului vrea să dea în judecată medicul legist

HOROSCOP Horoscop 5 mai 2021. Taurii, indiferent de atmosferă, trebuie să își păstreze calmul, orice ar spune unii

Știrileprotv.ro Peștii de la două păstrăvării au murit în câteva minute. „Apa s-a albit. Săreau de parcă îi curenta cineva”

Telekomsport Marele sportiv al ţării, de fapt un monstru! Şi-a ucis iubita. Înfiorător: i-a injectat o substanţă şi a aruncat-o de pe pod. Primele detalii

PUBLICITATE Cum faci să nu-ți mai golească buzunarele copiii pentru toate mofturile? (Publicitate)