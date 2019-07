De Adrian Ilie,

”Nu am dus până la final mandatul pe politici regionale, deci am putea să solicităm încă o dată acest portofoliul deosebit de important”, a declarat primul-ministru.

Pe lângă această variantă, premierul a reiterat interesul pe care România îl are în alte domenii care urmează să fie împărțite în comisia von der Leyen: Energia, Transporturile, Mediul.

”Să nu repetăm greşeala pe care am făcut-o când am Preluat preşedinţia rotativă a Consiliului UE şi să spunem că nu avem încredere că putem obţine un portofoliu important. Cred că pentru România energia, transporturile, mediul ar însemna foarte mult. Şi dacă mă uit pe noua configuraţie a conducerii instituţiilor europene, nu prea văd din Europa Centrală şi de Est, ar fi normalitate măcar pentru Europa Centrală şi de Est să avem portofolii mult mai puternice”, a spus Dăncilă.

Întrebată dacă a discutat despre un nume de comisar european din partea României, Dăncilă a răspuns: „Nu am discutat despre un nume de comisar, am înţeles că există această dorinţă de a avea egalitate de şanse şi că ar fi de preferat dacă am merge cu un comisar femeie pentru a obţine un portofoliu mai important, dar urmărim îndeaproape şi să începem negocierile”.

