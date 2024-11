„Îl felicit călduros pe Donald J. Trump. UE și SUA sunt mai mult decât aliați. Suntem legați de un adevărat parteneriat între oamenii noștri, care unește 800 de milioane de cetățeni. Așa că haideți să lucrăm împreună la o agendă transatlantică puternică”, a fost prima reacție a Ursulei von der Leyen, șefa Comisiei Europene.

I warmly congratulate Donald J. Trump.



The EU and the US are more than just allies.



We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.



So let's work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2024

„Felicitări, domnule președinte Donald Trump. Republica Moldova prețuiește relația sa cu Statele Unite, partenerul nostru strategic, și așteaptă cu nerăbdare să aprofundăm cooperarea pentru un viitor de prosperitate și securitate mai mare pentru poporul nostru”, a fost mesajul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.

Congratulations, President @realDonaldTrump, on your election victory.



Moldova cherishes its relationship with the United States, our strategic partner, and looks forward to deepening our cooperation for a future of greater prosperity and security for our people. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 6, 2024

„Tocmai l-am felicitat pe Donald Trump pentru alegerea sa ca președinte al SUA. Conducerea sa va fi din nou cheia pentru menținerea Alianței noastre puternice. Aștept cu nerăbdare să lucrez din nou cu el pentru a promova pacea prin putere”, a transmis fostul premier olandez Mark Rutte, secretar general al NATO, într-o declarație pe X.

Recomandări Mircea Geoană, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „România este, în continuare, un loc în care șmecherii par să se descurce mai bine” | EXCLUSIV

I just congratulated @realDonaldTrump on his election as President of the United States. His leadership will again be key to keeping our Alliance strong. I look forward to working with him again to advance peace through strength through #NATO. — Mark Rutte (@SecGenNATO) November 6, 2024

„Felicitări președintelui Donald Trump. Gata să lucrăm împreună, așa cum am știut să facem timp de patru ani. Cu convingerile tale și cu ale mele. Cu respect și ambiție. Pentru mai multă pace și prosperitate”, a scris președintele francez Emmanuel Macron, pe X.

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

„Felicitări președintelui ales Trump pentru victoria istorică. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră în anii următori. În calitate de aliați cei mai apropiați, stăm umăr la umăr în apărarea valorilor noastre comune de libertate, democrație și întreprindere”, a notat premierul britanic Keir Starmer.

Congratulations President-elect @realDonaldTrump on your historic election victory.



I look forward to working with you in the years ahead. pic.twitter.com/QYHLd4k4EG — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 6, 2024

Recomandări LIVE TEXT | Rezultate alegeri SUA 2024. Donald Trump a câștigat Pennsylvania și e aproape de al doilea mandat

Premierul italian Giorgia Meloni i-a oferit lui Trump „cele mai sincere felicitări” și a afirmat că Italia și Statele Unite au o „alianță de nezdruncinat”.

„Este o legătură strategică, pe care sunt sigură că acum o vom consolida și mai mult”, a transmis premierul italian.

A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald #Trump.



Italia e Stati Uniti sono Nazioni “sorelle”, legate da unalleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia.



È un legame strategico, che sono certa… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 6, 2024

„Cea mai mare revenire din istoria politică a SUA! Felicitări președintelui Donald Trump pentru enorma sa victorie. O victorie atât de necesară pentru lume!”, a postat premierul maghiar Viktor Orban, pe X.

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024

Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a transmis următorul mesaj: „Felicitări lui Donald Trump pentru victoria în alegeri. SUA sunt un partener strategic important pentru Austria. Așteptăm cu nerăbdare extinderea și consolidarea relațiilor noastre transatlantice pentru a aborda împreună provocările globale”.

Recomandări Un copil grav rănit într-un accident de autocar este executat silit de avocați. Întâi, aceștia s-au îndreptat împotriva tatălui

„Îl felicit pe Donald Trump pentru victorie. Împreună vom face față provocărilor serioase care ne așteaptă. Serbia dorește să colaboreze cu SUA pentru stabilitate, creștere și pace”, a scris Aleksandar Vučić.

Congratulations @realDonaldTrump on your victory. Together, we face the serious challenges ahead. Serbia is committed to working with the USA for stability, growth, and peace

🇷🇸 🤝🇺🇸 pic.twitter.com/lE4DlFCNRR — Александар Вучић (@predsednikrs) November 6, 2024

Și președintele statului El Salvador, Nayib Bukele, a publicat pe rețelele de socializare felicitarea, chiar în timpul numărării voturilor. „Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ghideze”, a scris acesta.

Congratulations to the President-Elect of the United States of America, @realDonaldTrump 🇺🇸



May God bless and guide you. pic.twitter.com/kl1lr0Dwv4 — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 6, 2024

Rezultate Alegeri SUA – cine va fi noul președinte al Americii!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News