„Mult succes elevilor care susţin examenul de bacalaureat! «For those about to rock, we salute you»”, le-a transmis premierul elevilor care au început susţinerea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat.

Examenul de Bacalaureat 2021 a început astăzi pentru 114.000 de absolvenți de liceu.

Primul examen a fost cel de la limba și literatura română, un examen adaptat după un an școlar desfășurat în mare parte online. Ca și anul trecut, examenul se desfășoară pe fondul pandemiei de coronavirus. Nu se mai face triajul epidemiologic, însă masca de protecție este obligatorie în timpul examenului.

Elevii de la profilul uman au avut la primul subiect un text de Elena Văcărescu – „Ani de copilărie”, în vol. „Memorii”.

La subiectul al doilea au avut, tot o poezie de Ion Vinea – „Orizonturi”, în timp ce elevii de la real au avut „Drum”.

La subiectul al treilea, ei au avut de redactat un eseu în care să prezinte „particularitățile de construcție a unui personaj dintr-o nuvelă studiată”.

Elevii de la profilul real au primit la subiectele la română la BAC 2021 un text de Șerban Cioculescu, „Viața lui I.L. Caragiale”. La subiectul al doilea au avut de comentat un text de Ion Vinea – ”Drum”. Ultimul dintre subiectele la română la bacalaureat 2021 a fost un eseu despre particularitățile unei nuvele studiate.



Profesoara de limba română Mihaela Petrișoaia vine astăzi, de la ora 13.30, în studioul Libertatea pentru a rezolva subiectele de la română de la examenul de Bacalaureat 2021.





