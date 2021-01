Foto Angelo Carconi/LaPresse/POOL Ansa 04-11-2020 Roma, Italia PoliticaNuovo Dpcm del 4 novembre, il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa presenta il nuovo dpcm Nella Foto Giuseppe ContePhoto Angelo Carconi/LaPresse/POOL Ansa November 4. 2020 Rome, ItalynewsItalian Prime MinisterGiuseppe Conte attends a press conference to present the new measures contained in the new Ministerial Decree (DPCM) for the Covid-19 emergency, at the Palazzo Chigi in Rome, Italy, 04 November 2020. (Credit Image: © Angelo Carconi/LaPresse via ZUMA Press)