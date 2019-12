De Dragoș Tănase,

Astfel, întrebat dacă există la Ministerul Muncii un proiect privind creşterea vârstei de pensionare, premierul a negat acest lucru, spunând că este un „fake news marca unei anumite părţi”.

„Am spus următorul lucru: în anumite domenii cum sunt Educaţie, Cultură, Sănătate sunt persoane care pot să lucreze şi după vârsta de 65 de ani în măsura în care îşi păstrează capacitatea de a lucra până la o vârstă, să zicem până la 70 de ani. Ceea ce am spus eu este că trebuie să li se permită să decidă ei dacă lucrează până la vârsta respectivă. Vârsta de pensionare rămâne 65 de ani, dar decizia dacă ei continuă trebuie să le aparţină lor cum este cazul Educaţiei să se reia din an în an dacă vrea directorul şcolii pe ochi frumoşi să-l mai lase un an să vină să predea. Trebuie să fie decizia cadrului didactic dacă vrea să continue după 65 de ani şi pe ce perioadă, dacă vrea să se pensioneze la 69 să se pensioneze la 69. (…)”, a spus Orban.

Tot ieri, consultantul fiscal Adrian Bența a explicat în emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX” ce ar însemna o eventuală creștere a vârstei de pensionare.

”Este o soluție cinică. Atâta timp cât omul are dreptul să opteze este, să spunem, cât de cât agreabilă. În România speranța de viață este mai mică decât în Vest”, a spus el, printre altele.



Citeşte şi:

Consultant fiscal despre creșterea vârstei de pensionare: ”Nu mi se pare normală față de un cetățean care plătește astăzi taxe”

UPDATE | Guvernul a anunţat calendarul privind asumarea răspunderii în Parlament. Pensionarea anticipată a magistraţilor, amânată cu un an

Caz șocant la Spitalul Pașcani: o femeie a fost internată pentru o durere la un picior, dar a fost externată inertă, cu răni deschise, și a murit după două săptămâni!

GSP.RO Ilie Năstase l-a făcut praf pe Iohannis după ce a aflat că vrea să-i retragă decorația

HOROSCOP Horoscop 11 decembrie 2019. Berbecii pot deveni mai înțelegători cu cei din jur