Premierul Mihai Tudose a verificat cum sunt autoritățile pregătite pentru vremea rea

Premierul Mihai Tudose, revenit din vizită oficială din Serbia, a mers de la aeroport direct la Ministerul de Interne, acolo unde a discutat și despre modul în care autorităţile locale şi judeţene s-au pregătit de vremea rea, în contextul avertizărilor emise de meteorologi.

Premierul Mihai Tudose a mers, sâmbătă, la MAI, unde a avut discuţii cu ministrul Carmen Dan privind starea pregătirea pentru vreme rea, şeful Executivului precizând că a rugat poliţiştii să acţioneze preventiv pentru ca oamenii să nu rămână înzăpeziţi.

„Am fost anunţat şi eu că se strică vremea şi e clar că, fiind deja decembrie, acestea sunt fenomenele meteo care ne aşteaptă. Am venit să discut cu ministrul, fiind anunţat că e o pregătire la MAI pe acest subiect şi să vedem despre ce e vorba şi cât de pregătiţi sunt. Sunt pregătiţi. Am rugat poliţia să îşi ia în serios rolul, nu că nu şi l-ar fi luat până acum, în special pe prevenire, fiindcă e preferabil să închidă un drum decât să încercăm să scoatem de sub nămeţi”, a declarat premierul după întâlnirea cu ministrul Afacerilor Interne.