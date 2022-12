Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au ajuns miercuri în Coreea de Sud. Cei doi au avut întâlniri cu președintele parlamentului sud-coreean și cu premierul țării, în capitala Seul.

Din Seul, cei doi oficiali români au plecat în vizită la zona demilitarizată dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord.

PM @NicolaeCiuca: Today I visited the Demilitarized Zone between the two Koreas and the third tunnel of the DMZ penetration, from the last open wounds of the Cold War. 🇷🇴 stands with 🇰🇷 in supporting the prospect of sustainable peace. pic.twitter.com/EqQ1SZaI3Q