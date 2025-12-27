Un spaniol a câștigat premiul cel mare la loto în a doua zi de Crăciun

Un locuitor din Arrasate a câștigat premiul cel mare la loteria spaniolă, chiar în a doua zi de Crăciun. Singurul câștigător la categoria 1 (5+2) a validat biletul câștigător la o agenție situată în centrul comercial Eroski din cartierul Musakola, urmând să primească suma de 54.026.007,00 euro.

Vestea a adus un val de bucurie în micul magazin spaniol care comercializează ziare și reviste.

„Aseară m-am dus la culcare și nu știam nimic. În această dimineață, în drum spre serviciu, o femeie mi-a spus că am vândut un bilet câștigător la loteria EuroMillions. La început, am crezut că e o glumă de 1 Aprilie”, a mărturisit administratorul agenției în care a fost validat biletul, Zunbeltz Auzmendi, potrivit sursei citate mai sus.

Cine este persoana care a câștigat premiul de 54 de milioane de euro la loteria spaniolă

În ceea ce privește identitatea câștigătorului, Auzmendi a subliniat că nu există detalii concrete. Șeful agenției nici nu poate bănui pentru că a vândut bilete la loto pentru sute de persoane.

Acesta a mai explicat și că nu există un protocol standard pentru ridicarea acestor premii, iar persoanele care au câștiguri mici nici nu mai vin să le revendice. „Unii oameni se întorc, alții nu se mai întorc niciodată; depinde mult de cât au câștigat”, a mai explicat proprietarul agenției loto.

Cum au reacționat localnicii din zonă când au aflat de marele câștig

Acesta a mai atras atenția asupra faptului că premiul cel mare de la EuroMillions a ajuns într-un cartier precum Musakola. Zona este adesea o destinație frecventată de locuitorii din Arrasate și localitățile vecine care merg zilnic la centrul comercial din zonă pentru cumpărături.

„Ce s-a întâmplat este incredibil”, a mai afirmat patronul sucursalei, menționând că astfel de premii sunt rareori câștigate local.

Vestea s-a răspândit rapid printre clienții centrului comercial și pe străzile orașului. Mulți dintre spaniolii care își fac cumpărăturile în centrul comercial în care se află și agenția au decis să își încerce să joace, sperând că locul le va aduce noroc.

„Sunt prea mulți bani, nu cred că vei ști ce să faci cu atâția bani”, a spus una dintre clientele magazinului, pentru sursa citată mai sus.

Ultimul premiu major a fost câștigat în agenția din Arrasate

Familia lui Zunbeltz conduce mica agenție loto din Arrasate de peste 20 de ani. Aceștia au fost uimiți când au auzit că în locația lor a fost validat biletul care „ascundea” marele premiu.

„Am fost șocați și nu ne-a venit să credem”, explică Lourdes, care a condus locul timp de peste cincisprezece ani.

El recunoaște că primul lucru la care s-a gândit a fost dacă prima a mers către cineva cunoscut sau, cel puțin, din zonă. Jose Ramón și-a amintit că nu este prima dată când agenția distribuie un premiu mare.

„În 2008, aici s-a câștigat un premiu de 700.000 de euro și nu am aflat niciodată cine l-a câștigat”, își amintește spaniolul.

Spaniolul nu este însă cel mai norocos. În martie anul acesta, a fost câștigat cel mai mare premiu din istoria EuroMillions, de un locuitor din Austria. Câștigul, în valoare de 250 de milioane de euro a fost obținut cu un bilet de doar 10 euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE