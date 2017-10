Trei cercetători au câștigat premiul Nobel pentru Fizică 2017 pentru „contribuţia lor decisivă la realizarea detectorului LIGO şi în observarea undelor gravitaţionale”, a anunţat Comitetul Nobel. Ei au reușit astfel să confirme teoria emisă de Albert Einstein, în urmă cu 100 de ani.

Anul trecut, cercetătorii Rainer Weiss, Barry C. Barish şi Kip S. Thorne (de la ai California Institute of Technology, Massachusetts Institute of Technology şi LIGO Scientific Collaboration) au făcut un anunț istoric. Undele gravitaționale au fost detectate, ceea ce confirma teoria emisă de Albert Einstein în urmă cu un secol.

„Am detectat undele gravitaţionale. Am reuşit”, anunța atunci, David Reitze, directorul executiv al LIGO. Astfel, prin confirmarea acestei teorii, oamenii de știință au anunțat că va fi mai ușor de înțeles originea Universului, pornind de la Big Bang.

Ce sunt undele gravitaţionale

Undele gravitaţionale sunt fluctuaţii în curbura spaţiu-timp pentru a căror înţelegere mai uşoară a fost ilustrarea lor ca undele pe suprafaţa unui lac. Conform teoriei lui Albert Einstein, undele gravitaţionale apar când obiectele grele se deplasează prin spaţiu-timp. În teoria generală a relativităţii, Albert Einstein susţine că spaţiul nu este un vid, ci mai degrabă un material sau o ţesătură cu patru dimensiuni care poate fi trasă, împinsă, influenţată de obiectele cosmice care se deplasează prin ea.

Săptămâna Premiilor Nobel

Sezonul premiilor Nobel 2017 a început luni, odată cu acordarea premiului Nobel pentru Medicină. Fiecare laureat Nobel primeşte o diplomă, o medalie din aur şi un cec în valoare de 9 milioane de coroane suedeze (aproximativ 940.000 de euro).

Ceremoniile oficiale de înmânare a premiilor Nobel vor avea loc la Stockholm şi Oslo pe 10 decembrie, ziua în care se comemorează moartea fondatorului acestor distincţii, industriaşul şi filantropul suedez Alfred Nobel (21 octombrie 1833 – 10 decembrie 1896).