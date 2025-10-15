Era preot paroh la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Roma

Accidentul a avut loc la Montefiascone, în provincia Viterbo din regiunea Lazio. Preotul ortodox român Horia Alexandru Grădinaru a fost lovit de un autoturism în cursul zilei de sâmbătă, 11 octombrie 2025, în jurul orei 16:40, potrivit publicației locale Tuscia Web.

El a fost dus în stare gravă la Spitalul „Santa Rosa” din Viterbo, unde a luptat pentru viața sa timp de trei zile. Din păcate, marți, 14 octombrie 2025, preotul s-a stins din viață.

Potrivit anchetei efectuate de carabinierii din Montefiascone, accidentul s-a produs după ce o femeie aflată la volanul unui autoturism Citroen C3 a pierdut controlul direcției, lovindu-l pe bărbat și izbind apoi două mașini parcate. Vehiculul s-a oprit la aproximativ 50 de metri de locul impactului.

Bărbatul era preot în cadrul Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” situată în cartierul Monte Sacro din Roma.

Preotul avea patru copii

Părintele Horia Grădinaru s-a născut la data de 31 august 1976, în orașul Pitești, și era tatăl a patru copii, trei băieți și o fată.

În anul 2017, odată cu înființarea Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din Roma, în cartierul Monte Sacro, a fost numit în funcția de paroh a acesteia. De asemenea, în perioada 2019-2025, a fost consilier în cadrul Administrației Eparhiale, fiind responsabil cu Departamentul Educațional al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Episcopul Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a transmis un mesaj de condoleanțe, pe site-ul oficial al instituției, la aflarea veștii trecerii la cele veșnice a părintelui Horia Grădinaru.

„Părintele Horia va rămâne în amintirea noastră ca un model de slujire, generozitate și dragoste creștină. Cu blândețea, răbdarea și înțelepciunea sa, a mângâiat sufletele credincioșilor în timpul încercărilor și a adus bucurie în clipele de sărbătoare. Mărturia credinței lui, precum și dăruirea față de credincioșii încredințați spre păstorire, au făcut din el un bun păstor”, se arată în comunicat.

De asemenea, comunitatea românească din Italia a deplâns pierderea preotului descris de colegi și credincioși drept „un om al păcii, al credinței și al bunătății”.

„Adresăm condoleanțele noastre și gândul nostru de mângâiere întregii familii îndoliate, soției Hareta și celor patru copii, împreună cu aceste cuvinte din cartea Înțelepciunea lui Solomon 3, 1-7: Sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire și plecarea lor dintre noi, un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire. Și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de El. Ca pe aur în topitoare, așa i-a lămurit, și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Străluci-vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi”, a precizat Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.

