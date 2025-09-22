Anchetatorii susțin că acesta i-ar fi trimis tânărului mai multe mesaje cu conținut indecent și că există suspiciuni că ar fi procedat similar, pe 18 septembrie, și cu un alt minor, de 16 ani.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, apelul la 112 a fost făcut luni dimineață, în jurul orei 9.00, iar cazul a fost preluat de Serviciul Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Bărbatul vizat are 48 de ani și predă religia la un liceu din Constanța, îndeplinind în același timp funcția de preot în Năvodari.

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a anunțat că unitatea de învățământ la care predă cadrul didactic trebuie să declanșeze procedura de cercetare disciplinară.

„Ca urmare a sesizării primite în data de 22.09.2025 privind comportamentul unui cadru didactic față de un elev, am contactat unitatea de învățământ, solicitând să se autosesizeze și să inițieze procedura de cercetare disciplinară, întrucât unele dintre faptele menționate par să fi avut loc în timpul orelor de curs. Totodată, am informat organele competente și am pus la dispoziție documentele înregistrate în instituția noastră”, au transmis reprezentanții ISJ Constanța.

