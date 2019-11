De Ana Hațeg,

Bărbatul locuiește în blocul de pe strada Vaida Voievod numărul 1 și de luni până joi a dormit liniștit în imobilul evacuat, scrie tion.ro.

Pensionarul spune că a petrecut ultimele zile uitându-se la televizor și că nu a fost anunțat că trebuie să evacueze.

„Eu de acum sunt evacuat. Eu am avut totul, alimente acasă, sunt la pensie. De două-trei zile nu ies afară. Nu are rost așa să mă plimb. Acum mi-au spus poliția. Azi-noapte am dormit acasă la mine, aici. Patru-cinci zile am stat acasă, mi-am făcut aprovizionarea, sunt pensionar. Am fost acasă la televizor și am dormit. Au bătut la ușă. Dacă trece o oră-două mă ia cu somn. Trebuie să mă duc la doctor. Autoritățile au spus că să se facă analize și probabil deseară”, a declarat pensionarul, joi dimineață.

