De Ana Hațeg,

Până în prezent, Uganda, care are o populație de peste 45 de milioane, a raportat 53 de infectări cu noul coronavirus și niciun deces.

Președintele statului african a decretat carantina pe 31 martie, iar zilele trecute, în încercarea de a-și convinge supusșii să nu-și riște sănătatea și viața ieșind la alergare, a postat propria rutină de exerciții fizice pe Twitter.

Museveni a fost filmat alergând într-un trening gri și în picioarele goale prin camerele palatului prezidențial și făcând abdomene.

Yesterday, I discouraged people who have been jogging in groups, exposing themselves to risk amidst the COVID-19 pandemic. You do not have to go outdoors to exercise. Here is my demonstration of how you can exercise indoors and stay safe. pic.twitter.com/Ulbj6vGOYQ