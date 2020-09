”Avizul nu se eliberează decât dacă ai fost bolnav mai mult de trei zile. Atât! Doar într-un ciclu de învățământ. Elevii sănătoși nu au nevoie de aviz și sunt, slavă Domnului, în București, destule școli care au înțeles asta și nu-i pun pe părinți pe drumuri”, a declarat Sandra Alexiu.

Este un exces de zel, în fiecare an. Suntem copleșiți de părinții care cer, din cauza faptului că le cere școala, să se acopere de hârtii pentru ca să prevină nu știu ce. O hârtie nu te ferește de coronavirus! Elevii care nu se înscriu acum într-un ciclu de învățământ, care nu sunt bolnavi, nu au nevoie de acte. Președintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ifov :

”Dacă ne uităm un pic mai cu atenție și vedem toate legile acestea într-un context, trebuie să înțelegem așa: când înscriu un copil în clasa pregătitoare sau la grădiniță, el are nevoie de o fișă, pentru că se duce într-o colectivitate pentru prima dată. Noi îi spunem dacă are are ceva la inimă, dacă are ceva la plămâni… Îl consultăm, îi eliberăm o adeverință cu tot acest consult de bilanț și un aviz epidemiologic că poate intra în colectivitate”, a precizat Sandra Alexiu.

”Din acest moment, el va face o fișă la grădiniță, iar când se va duce la școală pleacă cu fișa de la grădiniță către școală prin transfer. Când se duce din ciclul primar, pleacă cu fișa, prin transfer, la ciclul gimnazial. Practic, noi nu ar trebui să dăm, ca medici de familie, acestor copii decât la intrarea în grădiniță, pentru că pe urmă sunt preluați de sistemul școlar, unde există medici și asistente, mai ales în orașe. Acolo unde nu sunt, există o problemă. Din nefericire, ne confruntăm cu un exces de zel de interpretare a legii. Există inspectori școlari care le cer școlilor și directori care le cer părinților avize și adeverințe de fiecare dată, ceea ce este un abuz”, a completat Alexiu.

Președintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ifov este de părere că legea este neclară, iar conducătorii țării îngreunează situația.

Vine și ministrul la televizor și spune: Sunt obligatotii! Ce să înțeleagă bieții părinți? Atâta vreme cât în lege scrie clar ciclu de școală și vin miniștrii de la educație, de la sănătate și spun că este obligatoriu să fie văzuți copiii la începutul anului, că nu au fost văzuți de câteva luni. Păi de ce să îi vezi în fiecare lună dacă sunt sănătoși. Sandra Alexiu:

Ministerul Sănătății le cere școlilor să primească elevi la școală, din 14 septembrie, doar dacă au adeverința medicală pentru înscrierea în colectivitate sau avizul epidemiologic pentru reintrare în colectivitate.

Medicii de familie cer însă să se renunțe la aceste adeverințe la începutul anului școlar, pentru a evita răspândirea infecției cu COVID-19 atât pentru elevi și părinți, cât și pentru bolnavii cronici care merg la cabinete pentru controale periodice.

