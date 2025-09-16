„Pozițiile noastre trebuie să schimbe opinia inamicului (Israelului – n.r.) despre noi, astfel ca el să poată vedea că orice țară arabă se întinde de la ocean până în Golf”, a declarat el-Sisi într-un discurs pe care l-a ținut luni la Doha, capitala Qatarului.

Diaa Rashwan, șeful Serviciului de Informare de Stat din Egipt, a subliniat că aceasta a fost pentru prima dată când un președinte egiptean a utilizat cuvântul „inamic” pentru a descrie Israelului după 1977, când Anwar El-Sadat a vizitat Ierusalimul. Doi ani mai târziu, Egiptul a devenit prima țară arabă care a semnat un tratat de pace cu Israelul, notează DPA.

„Un prieten nu amenință securitatea noastră națională”, iar Egiptul consideră amenințarea privind strămutarea forțată a palestinienilor în afara Fâșiei Gaza drept o „linie roșie”, a explicat oficialul egiptean într-o intervenție la radiodifuziunea Extra News.

Liderii arabi și islamici s-au reunit luni la Doha pentru a condamna atacul efectuat săptămâna trecută de Israel asupra acestui oraș și care a vizat lideri ai mișcării islamiste palestiniene Hamas. Atacul s-a soldat cu șase morți, printre care un ofițer de securitate din Qatar, și 18 răniți. Qatarul și Egiptul sunt mediatori în conflictul dintre Israel și Hamas.

