„Nicio îndoială. Atac dirijat de la Moscova”

Liderul de la Varșovia a discutat despre ceea ce consideră „atac cu drone rusești asupra Poloniei”. În funcție din august, după ce a câștigat alegerile din iunie, Nawrocki a declarat că a fost în contact direct cu generalii în noaptea atacului.

Desigur, nu avem nicio îndoială că a fost un atac dirijat direct de la Moscova. Este un tip de atac care arată de ce este capabil Vladimir Putin.

Deși doar 4 din cele 19 drone au fost doborâte, șeful statului și-a exprimat satisfacția că „nu au ucis niciun polonez”.

Altă dronă, care s-a plimbat deasupra președinției de la Varșovia

Autoritățile poloneze au menționat că au neutralizat o dronă care zbura deasupra mai multor sedii guvernamentale, luni seară, și au reținut doi suspecți din Belarus. Drona a zburat inclusiv deasupra președinției din zona centrală a Varșoviei.

„Serviciul de Protecție a Statului din Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra unor locații guvernamentale sensibile”, a scris, premierul polonez Donald Tusk pe X.

„Doi cetățeni belaruși au fost reținuți. Poliția investighează circumstanțele incidentului”, a mai notat Tusk.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025

Critici la adresa aliaților occidentali

Președintele polonez Nawrocki consideră că NATO va fi mai bine pregătit pentru viitoare amenințări. „Trebuie să facem totul pentru a fi pregătiți de război. Doar asta ne oferă pace”, a afirmat Nawrocki.

Nawrocki a criticat unele țări occidentale, inclusiv Germania, pentru relațiile economice cu Rusia. El susține că acestea au încurajat financiar și economic Moscova să atace Ucraina.

Președintele polonez sprijină apelul președintelui SUA Donald Trump de a opri importurile de petrol rusesc: „Toate țările care doresc pace și libertate ar trebui să renunțe la subvenționarea Federației Ruse”.

Nawrocki și-a exprimat încrederea în capacitatea lui Trump de a negocia pacea: „El este singurul lider al lumii libere care poate purta astfel de negocieri”.

Menține cererea de despăgubiri de 1,3 trilioane de euro pentru crimele din Al Doilea Război Mondial

Nawrocki efectuează o vizită a Berlin, care ar putea genera tensiuni. El menține cererea de despăgubiri în valoare de 1,3 trilioane de euro pentru crimele din Al Doilea Război Mondial, considerând că această chestiune nu este „încheiată din punct de vedere juridic”.

De asemenea, președintele polonez critică controalele la frontieră impuse de Germania, afirmând că acestea afectează negativ antreprenorii polonezi și locuitorii din zona de graniță.





