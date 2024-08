Fiica lui Lynch, Hannah, în vârstă de 18 ani, soţia lui Bloomer, Judy, un avocat la firma Clifford Chance, Chris Morvillo, şi soţia sa Neda au fost daţi dispăruţi, în timp ce eforturile dificile de căutare şi salvare au fost reluate marţi, relatează News.ro.

Bucătarul navei a fost confirmat ca fiind decedat, de paza de coastă italiană.

Soţia lui Lynch, Angela Bacareş, s-a numărat printre cele 15 persoane care au fost salvate.

Bloomer este preşedintele Morgan Stanley International, filiala londoneză a gigantului bancar de investiţii, un rol neexecutiv pe care îl deţine din 2016. El este şi preşedintele firmei de asigurări Hiscox.

