De Iulian Budușan,

Din acest motiv, am decis, după ce am fost în Italia în weekendul trecut și doar ca măsură de precauție, să urmez măsurile de autoizolare acasă. David Sassoli:

Preşedintele Parlamentului European, italianul David Sassoli, a anunţat marţi că a intrat în carantină voluntară la domiciliul său din Bruxelles ca măsură de precauţie în contextul răspândirii coronavirusului.

”Noul dispozitiv introdus de guvernul italian extinde zona protejată la întregul teritoriu naţional. Acest lucru are consecinţe importante asupra activităţilor eurodeputaţilor italieni”, a precizat el într-un comunicat de presă al Parlamentului European.

”Din acest motiv, după ce am fost în Italia în weekend, am decis ca măsură de precauţie să urmez măsurile indicate şi să îmi exercit funcţia de preşedinte de la locuinţa mea din Bruxelles, respectând cele 14 zile (de carantină – n.r.) prevăzute de protocolul de sănătate”, a adăugat el.

”COVID-19 ne obligă pe toţi să fim responsabili şi precauţi. Este un moment delicat pentru toţi”, a mai transmis Sassoli, adăugând că Parlamentul European ”va continua să îşi exercite îndatoririle”. ”Niciun virus nu poate bloca democraţia”, a încheiat el.

Guvernul de la Roma oferă italienilor un respiro financiar, suspendând plata ratelor la creditele ipotecare, în condițiile în care mulți italieni vor avea de suferit din cauza carantinei totale.

Italia, ţara europeană cu cele mai multe persoane infectate cu coronavirus, face eforturi disperate pentru a scăpa de epidemie. La Napoli, medicii au pus în practică un tratament experimental.

Citeşte şi:

Șeful Terapia Cluj: „România își poate produce aproape toată plaja de medicamente, dar avem stocuri de materii prime doar până în iulie-august”

Un medic din Italia mărturisește că aleg pacienții pentru că nu au locuri: „Încercăm să salvăm doar ce se poate salva”

Autoritatea medicală din SUA avertizează: Oamenii de peste 60 de ani să-și facă provizii de mâncare și medicamente și să rămână în casă

GSP.RO VIDEO Un cetățean din Roman a raportat la Poliție un ... polițist ce pândea cu radarul! A ieșit scandal

HOROSCOP Horoscop 10 martie 2020. Peștii se simt din nou inspirați