Amenințarea, reprezentată de un grup de drone suspecte detectate la frontiera cu Belarus, a paralizat capitala Vilnius, ducând la oprirea transportului public, suspendarea zborurilor și evacuarea oficialilor de rang înalt în buncăre.

Alerta a fost recepționată de locuitorii capitalei pe telefoanele mobile în jurul orei locale 10.20, generând o mobilizare imediată a structurilor de securitate.

„Alertă aeriană! Mergeţi imediat într-un adăpost sau într-un loc sigur, aveţi grijă de membrii familiei dumneavoastră şi aşteptaţi noi recomandări”, a fost mesajul de urgență transmis de forțele militare.

Evacuări la cel mai înalt nivel

Apariția țintelor suspecte pe radar a declanșat imediat protocoalele de securitate națională pentru timp de război, fiind luate măsuri radicale.

Președintele Gitanas Nauseda și prim-ministrul Inga Ruginiene au fost extrași de urgență de serviciile de protecție și conduși în adăposturi sigure.

De asemenea, deputații din Seimas (parlamentul lituanian) au întrerupt activitatea și au fost escortați într-un buncăr de sub clădirea Legislativului.

Spațiul aerian de deasupra Aeroportului Internațional din Vilnius a fost închis complet, toate zborurile fiind suspendate, în timp ce transportul în comun din capitală a fost oprit în totalitate.

Avioane NATO, ridicate de la sol

Radarele armatei lituaniene au detectat mai multe obiecte aeriene neidentificate, a căror traiectorie și caracteristici indicau că este vorba despre drone.

La momentul declanșării alertei, aparatele de zbor evoluau pe teritoriul Belarusului, în imediata apropiere a frontierei cu Lituania.

Ca răspuns direct la această potențială intruziune, au fost ridicate de urgență avioane de vânătoare din cadrul misiunii NATO de poliție aeriană din regiunea baltică, cu ordinul de a intercepta și monitoriza obiectele suspecte.