Mai mult, jurnaliștii de la Pressone au arătat și că firma care a dezvoltat aplicația AUR a mai avut contracte cu instituții din subordinea SRI și cu un fondator care este în conducerea unei companii desemnate de Ministerul de Externe.

Punctele contului au rămas aceleași: 1017. Libertatea a documentat cum funcționează aplicația AUR și cum se colectează datele utilizatorilor. În aplicație poți cumpăra pachete de susținere, poți vota acțiuni ale partidului sau îți poți anunța participarea la evenimente. Toate astea îți aduc puncte.

Augustin Hagiu din Prahova sau Botoșani?

Dar persoana din spatele contului Augustin Hagiu n-a cumpărat niciodată un pachet de susținere, n-a înființat sau făcut parte din echipe, n-a participat la evenimente, n-a votat inițiative și nu și-a completat niciodată profilul cu detaliile personale, scrie PressOne. A acumulat punctele prin înscrierea a peste 1.000 de persoane în aplicație.

Jurnaliștii și-au dat seama de neconcordanța dintre contul din aplicație și persoana Hagiu prin faptul că președintele FORT este din Prahova, iar contul era înregistrat în Botoșani.

„Nu-l cunoaște nimeni la Botoșani. Când am văzut câte puncte are în aplicație, am bănuit că a «hack-uit» cumva aplicația”, a declarat fostul lider al organizației partidului de la Botoșani.

AUR nu-l cunoaște nici pe Dănuț

Liderul FORT cunoștea situația: „Am dat niște telefoane și am aflat că în spatele contului este un transportator mic, cu un camion sau două. Cei de la Prahova au săpat și au zis că-l cheamă Dan sau Dănuț, numele de familie n-au vrut să mi-l dea. Deci un transportator care nu-și dă seama cât rău poate să facă a folosit numele meu”, a spus el.

Nici „Dănuț” nu e cunoscut colegilor de la AUR Botoșani, iar unei solicitări oficiale legate de acest membru, partidul nu a răspuns încă.

În august 2023, din aplicație a avut loc o scurgere de date. Au putut fi văzute codul numeric personal (CNP), adresa, numărul de telefon, contul de utilizator în aplicația AUR și parola.

Persoane terțe au putut accesa datele personale pentru mai bine de 17.000 de români care și-au dat informații private în aplicația AUR, conform informațiilor primite de Libertatea de la un expert IT și confirmate de mai mulți specialiști.

Compania care a dezvoltat site-ul, contractată și de SRI

Aplicația nu are doar aceste probleme. Potrivit PressOne, compania care a dezvoltat platforma, SC Spark Consult SRL, a furnizat în trecut servicii pentru Institutul pentru Tehnologii Avansate (ITA), instituție aflată în subordinea Serviciului Român de Informații (SRI).

Potrivit Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), ITA a cumpărat de la Spark Consult, prin achiziție directă, un „pachet software Proxy residential” în valoare de 95 de mii de lei. Asta se întâmpla în decembrie 2022. Un an mai târziu, Spark Consult și ITA încheiau un contract similar, în valoare de 54 de mii de lei.

Administratorii Spark Consult sunt Flavius Burcă și Cristian Săvescu. Cei doi sunt implicați și în businessul Mware Solutions, ales în octombrie 2023 de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pentru a dezvolta o platformă care să combată dezinformarea cu ajutorul inteligenței artificiale printr-un contract de peste trei milioane de lei.

Despre Mware Solutions, PressOne a scris că a fost acuzată că a recurs la tehnica „pump and dump” (creșterea artificială a unei criptomonede, iar apoi vânzarea tuturor monedelor), cu ajutorul lui John McAfee, fondatorul antivirusului omonim. Potrivit anchetatorilor, lui McAfee și asociaților săi li se promiseseră 30% din banii strânși prin campania inițială de crowdfunding, plus un „procent semnificativ” din criptomonedele ce aveau să fie emise.

