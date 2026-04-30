Benzina s-a scumpit cu până la 0,15 lei/l, iar motorina – cu până la 0,27 de lei/l. Comparativ cu săptămâna trecută, motorina nu se mai găsește în nici un lanț de benzinării sub 9 lei.

Cât costă benzina miercuri, 29 aprilie 2026

Benzina standard se găsește miercuri, 29 aprilie 2026, la prețul de 8,72 de lei/l la Petrom, în creștere față de începutul săptămânii, când era 8,68 (o majorare de 0,04 lei).

La Socar, benzina standard este miercuri 8,79 de lei/l, preț rămas la fel încă de luni.

Stațiile OMV au scăzut prețul la 8,82 lei/l, comparativ cu ziua precedentă când era de 8,83 (-0,01 lei/l) iar benzinăriile MOL au scumpit litrul de benzină la 8,89 lei/l, deși ieri era 8,82 lei/l (+0,07 lei/l).

La Rompetrol, benzina este 8,98 de lei/l, în creștere față de ieri, când costa 8,83 de lei/l (o majorare de 0,15 lei).

Stațiile Lukoil au ridicat și ele prețul benzinei joi, 30 aprilie 2026, astfel că acest combustibil ajunge la 8,99 de lei/l, comparativ cu 8,85, minimumul de ieri (o creștere de 0,14 lei).

Prețul maxim la benzina standard se apropie azi de 9 lei și este la unele stații Lukoil din București.

Raportat pe orașe, benzina standard se găsește joi, 30 aprilie 2026, la prețul de 8,72 de lei/l în București, Timișoara, Iași și Constanța. La Cluj-Napoca, carburantul se vinde cu 8,69 de lei/l.

Cât costă motorina joi, 30 aprilie 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este joi, 30 aprilie 2026, de 9,38 de lei/l, comparativ cu ziua precedentă, când costa 9,37 lei/l, și se găsește la stațiile Petrom, preț minim păstrat de ieri.

Rompetrol a majorat și ea prețul la 9,52 lei/l, comparativ cu costul motorinei de ieri, care era de 9,37 de lei/l (+0,15 lei/l). În schimb, MOL a ridicat prețul la 9,47 de lei/l, de la 9,39 cât costa în ziua precedentă (o creștere de 0,10 lei).

Și OMV a crescut prețul motorinei joi, 30 aprilie 2026, la 9,47 de lei/l de la 9,37 (o majorare de 0,10 lei/l)

Și la stațiile Socar se vede o majorare ușoară, de la 9,49 de lei/l, preț care se menținea de luni, la 9,52 de lei (o majorare de 0,03 lei/l).

La fel se întâmplă și la Lukoil. Motorina a ajuns azi la 9,79 de lei/l, de la 9,52 de lei/l, prețul înregistrat ieri (o creștere de 0,27 de lei/l).

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește joi, 30 aprilie 2026, la prețul de 9,38 de lei/l în București, Timișoara, Iași și Constanța. La Cluj-Napoca, carburantul se vinde cu 9,27 de lei/l.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți joi, 30 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină se găsește joi, 30 aprilie 2026, la prețul de 8,69 lei/l, preț cu 0,54 lei mai mare față de minimul național înregistrat ieri, și este la stația DHR din Cluj-Napoca.

Astăzi, joi, 30 aprilie 2026, cea mai ieftină motorină se găsește la prețul de 9,72 de lei/l, în creștere față de ieri când era 8,98 de lei/l, și este tot la stația DHR din Cluj-Napoca.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

