George Simion: „Moțiunea o să treacă”

Liderul AUR, George Simion, este convins că moțiunea de cenzură inițiată alături de PSD împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan va trece mâine, când este programat votul. „Mă bazez pe artitmetica politică, pe democrație”, a declarat luni Simion, la Europa FM.

„Până acum Guvernul Bolojan a stat pentru că era susținut de PSD. În toate măsurile nefaste pentru români, în general, cetățenii vulnerabili, PSD era acolo și l-a susținut pe Bolojan. Ce s-a întâmplat între ei nu știu, nu e problema mea”, a adăugat președintele AUR în emisiunea lui Cătălin Striblea.

Potrivit lui Simion, „nu putem să oferim acestei guvernări o majoritate atât timp cât 10 luni noi am fost cirtici și am depus mai multe moțiuni de cenzură”.

Răspunsul lui Simion întrebat dacă PSD rămâne un partid corupt

Întrebat dacă PSD rămâne în partid curupt, Simion a declarat că „este evident acest lucru”.

„Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care ține de trecutul și prezentul partidelor pe care noi le contestăm. Însă, repet, mâine avem o moțiune de cenzură pe care am semnat-o împreună cu parlamentari de la alte partide. Agenda mea până marți, agenda politică, este de a face ceea ce-mi cer alegătorii mei și de a-l da pe Ilie Bolojan jos.

Mai departe trebuie să-l întrebați pe Nicușor Dan dacă PSD-ul este un partid corupt sau nu, pentru că până acum și Nicușor Dan, și dumneavoastră, publicul care îl susține și ar susține rămânerea lui Ilie Bolojan ca premier, îl considerați PSD-ul un partid pro-european, decent, cu care se poate guverna”, a declarat președintele AUR.

Întrebat dacă PSD este un partid pro-european, George Simion răspuns: „Nu aș putea să fac aceste afirmații. Eu cred că noi suntem etichetați pe nedrept ca fiind anti-occidentali de către Nicușor Dan. Nicușor Dan este cel care va propune premier, Nicușor Dan este cel care a garantat pentru această coaliție. Uite că a eșuat în majoritatea promisiunilor făcute în timpul campaniei electorale”.

Liderul AUR a lansat mai multe atacuri la adresa președintelui Nicușor Dan, despre care a spus „este cel mai bun prieten al PSD-ului”.

„Noi vrem să plece această coaliție, așa-zis pro-europeană, și am nenumărate exemple că această guvernare nu este deloc pro-europeană și și-a bătut joc de oamenii vulnerabili, de economia României prin măsurile luate. Au fost toți acolo, în frunte cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, în loc să taie prima oară de la clasa privilegiată, s-a dus la persoanele cu dizabilități, la mame, la pensionari”, a mai spus Simion.

Criza politică din România a început pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. În zilele următoare, conflictul a escaladat: PNL a anunțat ruperea coaliției cu PSD, iar miniștrii PSD și-au depus demisiile la Palatul Victoria.

Pe 27 aprilie, PSD și AUR au anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care a fost înaintată oficial a doua zi. Mâine, 5 mai, Executivul va fi demis dacă cel puțin 233 din cei 463 de parlamentari vor vota „pentru”.

