În hala de carne din Piața Obor, weekendul începe cu o agitație care seamănă mai degrabă cu un mic balamuc decât cu o dimineață obișnuită de cumpărături.

De la primele ore ale zilei, gospodinele au dat năvală printre tarabe după ce vestea s-a răspândit rapid: comercianții au adus carne proaspătă de miel.

Glasurile vânzătorilor se amestecă cu întrebările cumpărătorilor, iar oamenii se înghesuie în fața galantarelor pline, fiecare încercând să prindă bucata cea mai fragedă.

Au apărut primii miei în piețe din București

Deși mai sunt câteva săptămâni până la Paștele, care anul acesta cade pe 12 aprilie, pregătirile par deja în toi.

Vitrinele și mesele din hala de carne sunt pline ochi cu miel proaspăt, iar mirosul specific de carne proaspăt tranșată domină aerul.

Mulți cumpărători spun că preferă să se aprovizioneze din timp, de teamă că prețurile ar putea crește sau că marfa bună se va termina rapid.

„Am luat jumătate de miel de acum și am terminat bâlciul”, spune un bărbat care e fericit că l-a prins „la preț bun”.

Cât costă carnea de miel pentru Paștele din 2026

Comercianții își laudă marfa cu voce tare. „Miel de Dobrogea, proaspăt, 39,90 lei kilogramul!”, strigă unul dintre ei.

În timp ce cântarul abia mai face față comenzilor.

Pulpa de miel din spate se vinde cu 39,99 de lei kilogramul, iar pentru cei care caută bucăți mai fine, mușchiulețul ajunge la 44,99 de lei kilogramul.

La același preț este și cotletul, considerat de mulți cea mai fragedă parte a mielului.

„Nu mai stăm până în ultima clipă că nu mai știm ce prindem. Luăm de acum, băgăm la congelator și cu asta sănătate”, e mesajul la unison transmis de gospodine.

Oferte la fiecare tarabă din Piața Obor

Prețurile diferă însă ușor de la o tarabă la alta. În funcție de comerciant, kilogramul poate fi mai scump cu doi sau trei lei.

De pildă, la unele standuri se găsește miel proaspăt tranșat, cu pulpe, coaste și gât se vinde la 35,90 lei kilogramul. Ofertă care atrage imediat cumpărătorii atenți la buget.

Pentru ciorbă sau pentru stufatul tradițional, gâtul de miel este la mare căutare.

Comercianții îl vând cu 38,90 de lei kilogramul, iar gospodinele îl aleg rapid, știind că dă gust preparatelor de primăvară.

„Luați acum, doamnă, că mâine nu mai prindeți!”, spune un vânzător grăbit să-și convingă clienții.

„Unul vreau și eu, tranșat ca la carte, șefule!”

Printre oferte apare și ieduțul întreg, „de șase-șapte kilograme, tocmai tăiat”, după cum se laudă comercianții.

Prețul este de 39,99 de lei kilogramul, iar interesul nu lipsește. „Unul vreau și eu, tranșat ca la carte, șefule!”, vine rapid comanda.

Cu șorțurile murdare, cu sacoșele deja pline și cu lista de cumpărături bifată pe jumătate, oamenii pleacă din hala de carne convinși că au făcut o afacere bună.

Până la Paște mai este timp, dar în Piața Obor pregătirile au început deja în forță.

Consumul de miel rămâne unul dintre cele mai mici din România

Românii consumă surprinzător de puțină carne de miel, deși România se numără printre statele europene cu cele mai mari efective de ovine.

Potrivit estimărilor pentru 2025, consumul anual de carne de miel și oaie este de aproximativ 1,2 – 2,3 kilograme pe cap de locuitor.

Raportat la populație, cest lucru înseamnă un consum total estimat între 23.000 și 43.000 de tone de carne de miel și oaie pe an.

Românii preferă carnea de porc și de pasăre, care domină consumul alimentar zilnic.

Aproape 4 milioane de miei sunt sacrificați de Paște

România continuă să se mențină în topul statelor europene cu cele mai mari efective de ovine.

Datele statistice pentru 2025 arată că efectivele de oi și capre din România se apropie de 12 milioane de capete, dintre care peste 10 milioane sunt oi și mioare.

O bună parte dintre acești miei ajung rapid pe piață. În fiecare an, aproximativ 3–4 milioane de miei sunt sacrificați înainte de Paște pentru consumul intern.

Restul animalelor sunt păstrate pentru creștere sau sunt exportate către piețe externe, unde cererea pentru ovine românești rămâne ridicată.

Am exportat miei de peste 200 de milioane de euro!

România este și unul dintre cei mai importanți exportatori de ovine vii din Uniunea Europeană.

În 2025, exporturile au depășit 56.000 de tone de animale vii, iar valoarea acestora a trecut de 210 milioane de euro.

Conform datelor, România exportă către piețele din Orientul Mijlociu, țările arabe fiind principalele destinații pentru crescătorii autohtoni.

Potrivit estimărilor din sectorul zootehnic, între 1,6 și 2 milioane de oi și miei pleacă în fiecare an din România către state din afara Uniunii Europene, majoritatea ajungând în țările arabe.

Printre cele mai importante destinații pentru ovinele românești se numără Arabia Saudită, Iordania, Kuweit, Libia și Liban, unde cererea pentru animale vii este constantă.

Transporturile se fac, de regulă, pe cale maritimă, din portul Constanța, către statele din Golful Persic sau din nordul Africii.

