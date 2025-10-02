Prețul cărbunelui a atins un minim istoric în Europa după ce a scăzut sub pragul psihologic de 100 de dolari/tonă

Piața europeană a cărbunelui trece printr-o perioadă fără precedent în ultimii trei ani. Prețurile de referință la Rotterdam au scăzut sub pragul psihologic de 100 de dolari pe tonă, ajungând în prezent la aproximativ 90 de dolari. Această tendință de scădere afectează direct și piața din Polonia, unde prețurile au atins cele mai mici valori din ultimii doi ani.

Cotațiile cărbunelui la Rotterdam, un indicator cheie pentru întregul continent, au coborât sub 100 de dolari pe tonă. Experții subliniază că asemenea prețuri scăzute nu s-au mai înregistrat de dinainte de criza energetică care a dus la creșterea bruscă a prețurilor materiilor prime.

Spre exemplu, în august 2025, prețul mediu al cărbunelui energetic în Polonia a fost de 327,4 zloți/tonă – cel mai scăzut nivel din aprilie 2022, potrivit datelor de la Agenția Pentru Dezvoltare Industrială. Comparativ cu iulie, cărbunele s-a ieftinit cu 2,6%, iar scăderea anuală a ajuns la 31,6%.

Lista principalelor cauze ale scăderii prețurilor la cărbune în Europa

Principalul motiv al acestei scăderi abrupte este tranziția energetică în curs din Europa. Dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a centralelor pe gaz duce la o scădere sistematică a cererii de cărbune. Creșterile de preț apar doar în momentele de criză pe piața gazelor, când producția de energie din această resursă devine mai puțin profitabilă.

Scăderea dramatică a prețurilor cărbunelui reprezintă o provocare uriașă pentru minele poloneze. Conform datelor fundației Instrat, citate de presa poloneză, costul mediu de extracție a cărbunelui în Polonia în al doilea trimestru al anului 2025 a depășit deja 1000 de zloți pe tonă. Acest lucru înseamnă că, la prețurile actuale de pe piață, activitatea minelor este extrem de nerentabilă și necesită subvenții substanțiale din partea statului.

Care sunt prețurile cărbunelui pe tonă în România, în 2025

Prețul cărbunelui în România în 2025 variază în funcție de tipul cărbunelui și sursa, dar conform informațiilor recente, prețul cărbunelui lignit este în jur de 549-850 lei/tonă pe piața locală, iar huila poate ajunge și la 1.650 lei/tonă.

În ceea ce privește costul energiei produse din cărbune, un MWh din lignit costă circa 800 de lei, iar din huilă chiar 2.200 de lei pe MWh, mult mai scump comparativ cu energia din alte surse care costă între 400 și 600 lei pe MWh. Aceasta face ca energia pe bază de cărbune să fie una dintre cele mai scumpe în România, ceea ce influențează facturile finale pentru consumatori, potrivit Economedia.

Recent, Guvernul a adoptat un set de măsuri pentru ieftinirea energiei în România. Unul dintre motivele pentru care energia din țară noastră ar fi mai scumpă este și faptul că România a renunțat la cărbune și gaz.

Lista factorilor care influențează costurile și prețurile cărbunelui în România

Costurile cărbunelui în România sunt influențate, potrivit sursei citate anterior, de mai mulți factori importanți, printre care:

Costurile certificatelor de emisii CO2 au crescut la aproximativ 55 euro/tonă, majorând semnificativ cheltuielile producătorilor de energie pe bază de cărbune.

Costurile de exploatare și investițiile în respectarea normelor de mediu sunt mari, deoarece minele și centralele sunt învechite și necesită modernizări costisitoare.

Producția de cărbune a scăzut cu peste 2% în primele luni din 2025, iar importurile au scăzut chiar mai mult, până la peste 50%, trendul fiind estimat să continue până în 2027.

Prețul energiei pe bază de cărbune este mult mai ridicat decât al altor surse: de exemplu, energia din lignit costă circa 800 lei/MWh, iar din huilă până la 2200 lei/MWh, comparativ cu 400-600 lei/MWh pe piața angro.

Acești factori fac energia pe bază de cărbune costisitoare și nesustenabilă pe termen lung, iar România intenționează să reducă treptat utilizarea cărbunelui în favoarea surselor mai ieftine și mai curate.

