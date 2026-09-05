Elevii de-a IX-a nu au manuale școlare. Soluția ministrului Mihai Dimian

Noua generație de liceeni va începe anul școlar cu o schimbare importantă: elevii de clasa a IX-a vor învăța după noile planuri-cadru și noile programe școlare, însă nu vor avea manualele aferente în prima zi de cursuri. Potrivit ministrului, dacă procedurile administrative se desfășoară conform estimărilor și nu apar contestații, variantele digitale ale noilor manuale ar putea fi disponibile după jumătatea lunii septembrie. „ Unde nu sunt, semnăm contractul şi putem primi varianta digitală, urmând ca, estimăm ca în 3-4 săptămâni să primim şi variantele fizice”, a declarat Mihai Dimian.

Pentru manualele tipărite, termenul este însă mai lung. Acestea ar urma să ajungă la elevi la aproximativ trei-patru săptămâni după finalizarea procedurilor, ceea ce înseamnă că unele manuale ar putea fi distribuite abia în a doua parte a lunii octombrie.

Bogdan Cristescu, directorul Centrului pentru Curriculum şi Evaluare, a declarat pentru TVR Info că „cel târziu în vacanţa din primul modul manualele vor ajunge la elevi. Nu ţine doar de noi, nu ţine doar de edituri. Variantele digitale vor fi disponibile doar în momentul semnării acordurilor cadru după anunţarea oficială a rezultatelor”.

Fără manuale pentru clasa a IX-a. Ce vor face profesorii în primele săptămâni de școală

Potrivit oficialului, profesorii pot începe activitatea prin evaluarea nivelului de pregătire al elevilor și prin consolidarea unor cunoștințe deja dobândite. În același timp, anumite conținuturi din manualele utilizate până acum pot fi folosite temporar, chiar dacă acestea nu sunt construite după noile programe. „Primele 3-4 săptămâni care ar putea fi afectate pot fi acoperite cu evaluări ale cunoştinţelor elevilor. De asemenea, manualele vechi au noţiuni care pot fi folosite, până la venirea celor noi”, a precizat Mihai Dimian.

Soluția nu este însă una identică pentru toate disciplinele, având în vedere că noile programe școlare aduc modificări conținuturilor și competențelor urmărite la liceu.

Ministrul Educației explică întârzierea procedurilor

Mihai Dimian a explicat și traseul administrativ parcurs pentru achiziția noilor manuale. Potrivit ministrului, bugetul a fost aprobat la sfârșitul lunii martie, iar solicitările pentru demararea procedurilor au fost transmise către Agenția Națională pentru Achiziții Publice. „Bugetul s-a aprobat pe 27 martie, iar pe 28 au fost trimise solicitările către ANAP, pentru publicare. Cred că pe 10 aprilie au fost publicate de ANAP”, a declarat ministrul.

Ulterior, editurile au avut la dispoziție aproximativ două luni pentru elaborarea manualelor în conformitate cu noile programe școlare și cu cerințele din caietele de sarcini. „În iunie s-a închis acest proces şi a început evaluarea. Pe 15 august am finalizat acest proces”, a explicat Mihai Dimian. De atunci, procedura a intrat în etapa verificărilor și a eventualelor contestații.

Rezultatele finale ale procedurii de achiziție, așteptate în septembrie

Ministrul estimează că rezultatele finale ale procedurii ar putea fi publicate în jurul datei de 15 septembrie. Dacă pentru anumite loturi nu vor exista contestații, contractele vor putea fi semnate, iar editurile vor putea transmite variantele digitale ale manualelor.

Problema apare chiar în anul în care începe aplicarea reformei curriculare pentru liceu. Elevii care intră acum în clasa a IX-a sunt prima generație care va parcurge studiile liceale potrivit noilor planuri-cadru și noilor programe școlare.

Schimbările urmăresc actualizarea conținuturilor și adaptarea învățării la noile competențe prevăzute pentru liceu. Pentru profesori, însă, începutul anului școlar vine cu o perioadă de tranziție în care trebuie să lucreze cu programe noi, fără a avea la dispoziție, din prima zi, și principalele materiale didactice construite pe baza acestora.

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