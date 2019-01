Profetul american anunță un război ruso-american, o îmbolnăvire a lui Donald Trump și dezastre naturale de amploare în Statele Unite.

Ce a prezis Hamilton-Parker pentru anul 2019?

Donald Trump riscă să fie suspendat și să se îmbolnăvească

Parlamentarii americani vor încerca să-l suspende din funcție pe Donald Trump în 2019, dar deși puterea îi va fi șubrezită, președintele își va continua mandatul.

„Vorbind despre Donald Trump, simt că se va îmbolnăvi în 2019, dar nu cred că va fi vorba de ceva major, serios, care să-i pună viața în pericol sau să-l facă să renunțe la președinție. Va fi ceva destul de grav, dar care nu te ucide. Ar putea totuși să nu poată să-și exercite atribuțiile o scurtă perioadă de timp”

Conflict în Orientul Mijlociu între Rusia și Statele Unite

Tensiunile dintre Occident și Est se vor manifesta în 2019, când președintele Trump îi va provoca pe omologul său rus pe tema Siriei. „Cred că vom avea probleme serioase în acest an în Siria, dar de data aceasta va un conflict între Rusia și America. Nu cred că va ajunge la confruntare militară completă, dar cred că va fi un conflict treptat cu Rusia, care va cauza multe probleme și îngrijorări în rândul populației din toată lumea”.

Profetul mai spune că Statele Unite vor duce trupe masive într-o țară din apropierea Siriei, probabil în Israel sau Arabia Saudită.

Dezastrele naturale vor lovi Statele Unite

După ce a prezis că Statele Unite vor fi lovite de uragane în 2018, Hamilton-Parker crede că țara va fi zguduită în 2019 de cutremure puternice.

„Vom avea parte de o activitate seismică puternică. Nu va fi vorba, totuși, de ceva de amploarea Marelui Cutremur din California. Nu cred că trebuie să intrăm în panică.

„Dar cred că va exista o activitate mult mai seismică în SUA”.

Marea Britanie va părăsi UE fără nici o înțelegere – un Brexit greu

După luni de discuții între Marea Britanie și UE, Regatul Unit va părăsi blocul economic fără nicio înțelegere.

Odată ce Brexit-ul va fi finalizat, Hamilton-Parker prezice că premierul Theresa May va demisiona din funcția de premier.

„Întotdeauna am avut o legătură strânsă cu procesul ieșirii Marii Britanii din Uniune Europeană și tot timpul am spus că va fi un Brexit greu. Chiar dacă încearcă să facă tot posibilul pentru a obține un acord, cred că toate aceste tranzacții și să dea toate aceste idei diferite cu privire la modul în care urmează să meargă, să ne dea alternative, cred că va fi luată chiar la fir”.

Craig Hamilton-Parker susține că și-a dovedit deja abilitățile extraordinare după ce a profețit corect o serie de evenimente care au avut loc în 2018.

„Cu ce am avut dreptate în 2018? Cu destul de multe: Prințul Harry s-a căsătorit, ceea ce a fost neașteptat pentru presă, am vorbit despre un incendiu în Hawaii și am vorbit despre probleme legate de Vezuvius, care nu a erupt, dar au existat totuși niște mișcări acolo. Am vorbit foarte mult despre uragane și ați văzut că Statele Unite au fost lovite de uragane majore și am discutat și despre taifunurile din Orientul Îndepărtat, care și ele au lovit locurile despre care am spus”, susține profetul.