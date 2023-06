Înconjurat de mai mulți mercenari, Prigojin a părăsit orașul la bordul unui SUV. A stat în spate și a mers cu geamul deschis, ca să poată strînge mâna oamenilor. În jurul său, mulțimea l-a aplaudat. Atât pe el, cât și pe mercenarii Wagner, după cum arată imaginile distribuite de canalul Nexta, pe Twitter.

La un moment dat, mașina în care se află Prigojin încetinește, iar câțiva oameni se apropie să dea mâna cu el.

