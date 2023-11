Într-o înregistrare video filmată acasă şi publicată pe TikTok, Ori Megidish spune că ”este bine” şi este ”fericită să vadă imagini emoţionante cu ostatici care se reunesc cu familiile lor”.

„Sper ca toate familiile care aşteaptă în continuare (…) vor fi reunite şi se vor putea bucura cum am făcut şi eu”.

Ori Megidish, who was rescued by the IDF from Gaza, made a TikTok video in as her first public statement.



“Im happy to see all the moving videos of the hostages who are returning to their families, and I hope and wish that all the families still waiting for hostages will… pic.twitter.com/RgWdtmnOL1