Secretarul general al Organizației de Tineret a AUR, Ariadna Cîrligeanu, și-a anunțat retragerea din partid, printr-un mesaj pe Facebook, relatează Hotnews.

„Aveam 14 ani când, mai în glumă, mai în serios, mi-am stabilit visul: ca peste câțiva ani să formez o organizație care să lupte pentru românii din Basarabia și nordul Bucovinei. Era un ţel care a părut nebunesc în tot acest timp chiar si pentru idealista de mine. La 16 ani m-am înscris ca voluntar în Acțiunea 2012 pentru că am simtit din prima clipa că acolo îmi este locul. Ce a urmat, o știți și voi, 3 ani memorabili în care am crescut alături de niște oameni ce mi-au devenit a doua familie”, scrie Cîrligeanu pe Facebook.

„Deși nu îmi place politica, nu am stat pe gânduri când am avut ocazia să ajut la formarea AUR, alături de aceiași oameni dragi cu care obișnuiam să flutur tricolorul. AUR este un proiect în care am depus suflet, sacrificiu și nu voi regreta niciodată că am ales să fac parte din această echipă”, adaugă aceasta.

Ariadna Cîrligeanu spune că a avut de învățat de la liderul formațiunii, George Simion, iar apoi spune că se retrage din partid.

„Ce am învățat de la George în tot acest timp este ca oricât de nebunesc pare ţelul pe care ţi l-ai ales, lupți până la capăt, iar într-o zi, imposibilul devine posibil. Și uite că vin momente în viață când ajungi la o răscruce de drum și trebuie să iei o decizie. Știu că pare prea devreme, dar a venit timpul să mă retrag din AUR și a venit timpul ca o nouă generatie să preia Acțiunea 2012!”, spune aceasta.

Mă retrag din viața politică pentru a-mi dedica timpul și energia în viața civică pentru românii din Basarabia, din nordul Bucovinei, pentru unire, pentru idealul României Mari. Se încheie un capitol și începe altul, o nouă provocare prin care-mi voi trăi nebunia. Basarabia e România și toți românii de pe ambele maluri de Prut trebuie să afle că doar Unirea face Puterea!! Ariadna Cîrligeanu, secretarul general al Organizației de Tineret a AUR

AUR: 15.000 de membri noi în ultimele 24 de ore



Dacă Ariadna Cîrligeanu se retrage din partid, liderii AUR anunță că 15.000 de români s-au înscris în formațiune în doar 24 de ore, potrivit unui comunicat de presă al formațiunii. „Atrag atenția tuturor, însă, că intrarea în AUR se face nu pentru a căuta beneficii”, a atras însă atenția George Simion, în comunicatul citat.



PARTENERI - GSP.RO CTP, contrat dur: „Măi omule, cum să spui așa ceva?! Bine că a intrat AUR-ul în Parlament!”

PARTENERI - PLAYTECH ȘOCANT! Carmen Iohannis, desființată de cine nu se aștepta. Nu a mai suportat, este incredibil ce a făcut

HOROSCOP Horoscop 8 decembrie 2020. Leii ar putea exagera cu pretențiile la adresa unora dintre cei din jur

Știrileprotv.ro Acesta este medicamentul care poate opri „cu totul„ transmiterea coronavirusului

Telekomsport Primul efect advers al vaccinului Sputnik V. Anunţul oficial: Ce se întâmplă dacă bei alcool