S-a lansat prima ediție Tezaur din 2026

Ministerul Finanțelor a lansat astăzi, 12 ianuarie 2026, prima ediție a programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, oferind românilor oportunitatea de a economisi în condiții avantajoase. Acest program include maturități de 1, 3 și 5 ani cu dobânzi de 6,40%, 7% și 7,40% pe an.

Veniturile obținute din aceste investiții sunt neimpozabile, iar titlurile de stat au o valoare nominală de 1 leu, fiind emise în format dematerializat. Subscrierile se pot face între 12 ianuarie și 6 februarie 2026. Românii au la dispoziție mai multe modalități prin care pot achiziționa titlurile de stat.

Cum și de unde pot fi cumpărate titlurile de stat Tezaur

Românii au la dispoziție mai multe modalități prin care pot cumpăra titlurile de stat Tezaur. Acestea pot fi luate fie online, fie de la sediul unităților Trezoreriei Statului sau de la subunitățile poștale ale Poștei Române:

Prin platforma Ghișeul.ro: între 12 ianuarie 2026 și 4 februarie 2026.

Online, prin SPV: între 12 ianuarie și 5 februarie 2026, pentru persoanele fizice înregistrate. Operațiunile includ deschiderea contului de subscriere, achiziția titlurilor și transferul sumelor către un cont bancar.

De la unitățile Trezoreriei Statului: între 12 ianuarie și 6 februarie 2026.

Din subunitățile Poștei Române: între 12 ianuarie și 5 februarie 2026 în mediul urban, respectiv până la 4 februarie 2026 în mediul rural.

Cine poate cumpăra titluri de stat Tezaur în 2026

Participarea la programul TEZAUR oferă mai multe avantaje: veniturile sunt neimpozabile, dobânda anuală este plătită conform prospectului, iar titlurile sunt transferabile și pot fi răscumpărate anticipat.

Investitorii pot face mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni și își pot anula subscrierile în perioada de subscriere, printr-o cerere.

Programul este destinat persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani. Fondurile obținute vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Ghidul pentru transferul rapid al fondurilor

Ministerul Finanțelor pune la dispoziție un ghid detaliat pentru transferul rapid al fondurilor din contul de subscriere TEZAUR către contul bancar personal. Pașii includ:

Descărcarea formularului «Ordin de plată multiplu electronic» de pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Completarea datelor personale (CNP) și IBAN.

Calcularea sumei finale, ținând cont de comisionul de transfer: 0,51 lei pentru sume sub 50.000 de lei și 6 lei pentru sume mai mari.

Validarea și salvarea documentului.

Încărcarea formularului în contul SPV.

Transferul fondurilor se procesează rapid după încărcarea documentului. Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor.

Ce sunt și cum funcționează titlurile de stat Tezaur

Titlurile de stat Tezaur sunt emisiuni de obligațiuni pe care Ministerul Finanțelor le scoate la vânzare exclusiv pentru populația din România, ca să împrumute bani statului pe termene scurte de 1, 3 sau 5 ani.

Când cumperi, plătești o sumă minimă de 100 lei prin cont bancar pe site-ul tezaur.statul.ro sau la trezorerie/oficii poștale, iar statul îți dă înapoi banii la scadență plus dobândă fixă anuală (ex. 6-7,5% în 2026), plătită în contul tău la datele din prospect – fără impozit pe câștiguri și risc zero de faliment, fiind garantate de stat.

Cum se calculează dobânda pentru titlurile de stat Tezaur

Dobânda se calculează zilnic pe baza formulei (dobândă anuală x zile / 365) x valoare nominală (1 leu/titlu), rotunjită în jos la 0,01 lei, și se virează automat anual sau la final. Fiecare titlu are valoare nominală de 1 leu.

Dacă o persoană investește 5.000 lei, cumpără 5.000 titluri. Dobânda anuală, de exemplu 7% pentru 3 ani, se împarte la 365 zile, apoi se înmulțește cu numărul de zile din perioada de calcul, de la data cumpărării până la prima dată de plată din prospect. Rezultatul se rotunjește în jos la 0,01 lei și ți se virează în contul bancar specificat.